Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась мнениями о гражданах страны-агрессора. Звезда считает, что через несколько лет они будут каяться за поддержку войны и свое молчание.

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Маша Ефросинина считает, что россияне раскаются

"Я перестала обращаться к россиянам с просьбой открыть глаза. Теперь я скажу: "Да идите к чертям". С радостью скажу: "Я предупреждала, я просила, а теперь позвоните завтра или в октябре, если захотите раскаяться", – рассказала Маша Ефросинина .

Телеведущая убеждена в том, что россияне раскаются. Все потому, что им присуща "нравственная и ментальная деградация". Звезда считает, что у них нет достоинства и совести, потому они будут подстраиваться под ситуацию.

Ты можешь как в жопу поцеловать Путина, потому что тебе за свою очень боязно, так и впоследствии идти к тому, кого проклинал и называл "нациком", пятки целовать. Вот услышьте и вспомните мои слова – они еще будут раскаиваться,

– заявила Ефросинина.

Напомним, свои обращения Маша Ефросинина делала на русском языке, когда еще обращалась к россиянам. Она объясняла, что не говорила на украинском не только потому, чтобы донести свои слова до большей аудитории, но и потому, что не умеет переводить эмоции.

Маша Ефросинина о российских звездах

Телеведущая часто рассуждает о российских знаменитостях – как поддерживающих войну, так и тех, кто боится о ней говорить.