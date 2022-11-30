Поїздка Олени Зеленської до Лондона вже дуже плідна, адже вона познайомилася з новим прем'єром Ріші Сунаком і його дружиною, побувала на прийомі королеви-консорт Камілли та зібрала гроші на вечері з Борисом Джонсоном. Як у цей час Зеленський приймав Джамалу у себе на Банковій, розповідає 24 канал.

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Олена Зеленська зустрілася з Борисом Джонсоном у Лондоні

У Лондоні Зеленська презентувала свою благодійну Фундацію, яку запустила в Нью-Йорку у вересні. Зараз вона шукає спонсорів на відновлення лікарень та закладів освіти в Україні. Саме тому зібрала британську еліту на вечерю та провела аукціон, найдорожчий лот на якому – полотно митця Марка Квінна "Київська Мадонна" – продали за 100 тисяч фунтів. Це майже 4,5 мільйони гривень. Усі виручені кошти підуть на відновлення центральної міської лікарні в Ізюмі.

Примітно, що серед VIP-гостей був колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого Зеленський вважає "великим другом України". Перша леді приділила йому особливу увагу на заході – удвох вони сфотографувалися на тлі стенда з емблемою Фундації. Цікаво, що на камеру Зеленська і Джонсон трималися досить холодно, але про його тепле ставлення до України та президентського подружжя відомо багато.

Олена Зеленська з Борисом Джонсоном у Лондоні / Фото Офісу Президента

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Володимир Зеленський прийняв Джамалу на Банковій

Натомість зустріч Володимира Зеленського з Джамалою була куди емоційнішою та ближчою. Переможниця Євробачення-2016 прийшла на Банкову з подарунком – вініловою платівкою альбому "Крила". Разом з нею був чоловік Бекір Сулейманов, який лише віднедавна став частиною її команди.

Президент тепло обійняв Джамалу, запитав "як ти?" та навіть зробив комплімент: "Виглядаєш прекрасно". Вони поспілкувалися про місію культурного фронту, а Зеленський наголосив, що її голос чути всюди. Їхня зустріч відбулася перед поїздкою Джа до США, де вона долучиться до громадських і культурних заходів.

Перед від'їздом до США мала честь побачитися з лідером нашої країни, який для мене є взірцем сміливості і рішучості. Дякую, Володимире Зеленський, за сьогоднішню зустріч та розмову. Вона була важливою для мене,

– прокоментувала Джамала у своєму інстаграмі.

Зеленський з Джамалою на Банковій / Фото Офісу Президента

Зеленський з Джамалою на Банковій / Фото Офісу Президента

До речі, у коментарях Джамалі по-доброму позаздрили колеги-зірки: