Перша леді України Олена Зеленська перебуває у відрядженні в Нью-Йорку, де відвідує різні заходи та спілкується з лідерами країн.
Дивіться також У білій вишиванці та з дизайнерським поясом: Олена Зеленська приголомшила появою в Нью-Йорку
Олена Зеленська презентувала благодійну компанію
23 вересня перша леді презентувала свій благодійний фонд – Фундацію. Вона прагне швидше відповідати на потреби українців, тому створила "штаб порятунку", яким і стала Фундація.
Презентувала світу свою Фундацію. Фактично так офіційно втілилось усе те, що я робила з початку повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим людям вижити в нових умовах,
– висловилась Олена Зеленська.
Перша леді презентувала Фундацію: відео
"Наші лікарні бомбардували – ми вивозили дітей з онкохворобами до безпечних країн. Наші дорослі та діти втрачали й втрачають кінцівки – ми знаходимо для них найкраще протезування за кордоном. Наші жінки через постійний стрес почали народжувати передчасно – і ми завозимо для порятунку недоношених немовлят спеціальні інкубатори з безперебійним живленням".
Олена Зеленська підкреслила, що Фундація створена насамперед для людини та її добробуту. Фонд має три напрямки:
- гуманітарна допомога – кожен може звернутись та отримати її;
- якісна та доступна медицина – для фізичного та ментального здоров'я;
- освіта – для розвитку молоді.
Щоб розширити можливості Фундації Олена Зеленська зібрала політичних та бізнес-лідерів світу. На презентації Фундації перша леді підкреслила, що треба протиставити руйнуванням – відбудову.
Презентація Фундації / Фото з телеграму першої леді
Читайте також "Він з Києва, я в Нью-Йорку": Зеленська показала, як слухала виступ чоловіка на Генасамблеї ООН
Образ Олени Зеленської
Перша леді України постала перед світовими лідерами у стильному чорному костюмі, що складався з широких штанів, які часто полюбляє носити Олена Зеленська. Вона також одягнула вишуканий атласний асиметричний жакет, який доповнила золотою брошкою.
Дружина президента прикрасила вуха золотими сережками-камінцями та зробила лаконічну зачіску, вклавши русяве волосся в пучок. На обличчі вона зробила природний макіяж.
Олена Зеленська / Фото з телеграму першої леді