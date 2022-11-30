Поездка Елены Зеленской в Лондон уже очень плодотворна, ведь она познакомилась с новым премьером Риши Сунаком и его женой, побывала на приеме королевы-консорта Камиллы и собрала деньги на ужине с Борисом Джонсоном. Как в это время Зеленский принимал Джамалу у себя на Банковой, рассказывает 24 канал.

Не пропустите Зеленская встретилась с другом Украины Борисом Джонсоном: теперь будет помогать Изюму

Елена Зеленская встретилась с Борисом Джонсоном в Лондоне

В Лондоне Зеленская презентовала свою благотворительную Фундацию, которую запустила в Нью-Йорке в сентябре. Сейчас она ищет спонсоров на восстановление больниц и учебных заведений в Украине. Именно поэтому собрала британскую элиту на ужин и провела аукцион, самый дорогой лот на котором – полотно художника Марка Квинна "Киевская Мадонна" – продали за 100 тысяч фунтов. Это почти 4,5 миллиона гривен. Все вырученные средства будут направлены на восстановление центральной городской больницы в Изюме.

Примечательно, что среди VIP-гостей был бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого Зеленский считает "великим другом Украины". Первая леди уделила ему особое внимание на мероприятии – вдвоем они сфотографировались на фоне стенда с эмблемой Фундации. Интересно, что на камеру Зеленская и Джонсон держались достаточно холодно, но о его теплом отношении к Украине и президентским супругам известно много.

Елена Зеленская с Борисом Джонсоном в Лондоне / Фото Офиса Президента

Интересно Встретил теплыми объятиями: Зеленский пригласил Джамалу с мужем в Офис Президента

Владимир Зеленский принял Джамалу на Банковой

Встреча Владимира Зеленского с Джамалой была куда более эмоциональной и более близкой. Победительница Евровидения-2016 пришла на Банковую с подарком – виниловой пластинкой альбома "Крила". Вместе с ней был муж Бекир Сулейманов, только недавно ставший частью ее команды.

Президент тепло обнял Джамалу, спросил "как ты?" и даже сделал комплимент: "Выглядишь прекрасно". Они побеседовали о миссии культурного фронта, а Зеленский подчеркнул, что ее голос слышен повсюду. Их встреча состоялась перед поездкой Джа в США, где она присоединится к общественным и культурным мероприятиям.

Перед отъездом в США имела честь увидеться с лидером нашей страны, который для меня является образцом смелости и решительности. Спасибо, Владимир Зеленский, за сегодняшнюю встречу и разговор. Он был важен для меня,

– прокомментировала Джамала в своем инстаграме.

Зеленский с Джамалой на Банковой / Фото Офиса Президента

Зеленский с Джамалой на Банковой / Фото Офиса Президента

Кстати, в комментариях Джамали по-доброму позавидовали коллеги-звезды: