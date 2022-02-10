Заручена Меган Фокс та Браян Остін Грін офіційно розлучилися

Американські актори Меган Фокс та Браян Остін Грін нарешті розлучилися. Шлюборозривний процес тривав близько 3 років.

Видання TMZ повідомило про те, що суддя підписав документи про розлучення між Меган Фокс та Браяном Остіном Гріном. Колишнє подружжя дійшло згоди щодо усіх нюансів.

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Меган Фокс і Браян Остін Грін розлучились

Знаменитості домовились про спільне право опіки над їхніми трьома дітьми: 9-річним Ноа, 7-річним Боді та 5-річним Джорні.

Також з документів стало відомо, що актори не підписували шлюбного договору. Тому все їхнє спільно нажите майно буде поділене порівну на двох. Також Меган офіційно повернула собі прізвище Фокс, бо раніше юридично вона мала прізвище колишнього чоловіка.

Що відомо про стосунки та розлучення Меган Фокс і Браяна Остіна Гріна

У 2004 актори познайомилися та закрутили роман. Вже через 2 роки Браян Остін Грін зробив Меган пропозицію вийти заміж. 24 червня 2010 року вони зіграли весілля.

Подружнє життя пари було непростим, вони кілька разів розставались, хоч через якийсь час знову сходилися. У 2019 році між ними знову настала криза, а Меган Фокс запропонувала розірвати стосунки остаточно.

У 2020 році зірки почали жити окремо, а згодом подали документи на розлучення. Ще на початку 2021 року Меган Фокс заявляла, що Браян Остін Грін "все ускладнює" та нібито сповільнює шлюборозривний процес, та зрештою їм вдалось дійти спільної думки.