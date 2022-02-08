Американська співачка Дженніфер Лопес нечасто розповідає про стосунки з актором Беном Аффлеком. Та днями в інтерв'ю Rolling Stone зірка зізналась про причини розставання, що сталось між парою 19 років тому.
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Чому Джей Ло і Бен Аффлек розійшлись
Виявилось, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирішили розійтись через звинувачення, які звалились на них у період стосунків. Співачка заявила, що страждала від проявів расизму в її бік.
Це було жорстоко. І це одна з тих речей, які ти закопуєш глибоко всередину, щоби не зупинятися, а рухатися далі. Ми з Беном були так закохані, це був один із найщасливіших етапів у моєму житті. Але нас так критикували, що це просто зруйнувало наші стосунки зсередини. Ми були надто молоді, щоб розуміти, що справді важливо у цьому житті,
– пояснила артистка.
Тепер зірки знову зійшлись і про розставання вони не думають. Дженніфер Лопес вважає, що це безглуздо.
"Я не думаю, що ми знову зійшлися б, якби думали, що все до цього (розставання, – Showbiz) йде. Ми відчуваємо, що те, що ми знову знайшли, набагато важливіше, і те, як ми це захищаємо і як ми живемо – чим ділитися, чим не ділитися – це баланс, який у нас є зараз, досвід і мудрість, які ми набули за минулі роки", – поділилась співачка.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек 19 років тому / Фото Getty Images
Стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека
- Зірки вперше почали зустрічатися у 2002 році. Їхній роман розвивався дуже швидко: через кілька місяців вони заручилися. На вересень 2003 року було заплановане весілля, однак за кілька днів до нього Бен та Дженніфер розійшлися.
- Після розриву з Алексом Родрігесом у квітні 2021 Лопес стала знову зближуватися з Беном Аффлеком. Вони відпочивали разом, ходили одне до одного в гості та бували на побаченнях.
- У червні пару вперше побачили за поцілунками, а ще через місяць Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підтвердили возз'єднання.
- Тепер на різноманітних інтерв'ю знаменитості лиш підтверджують, що почуваються найщасливішими. Їх часто бачать на прогулянках, а також вони з'являються разом на світських заходах.