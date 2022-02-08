Американська співачка Дженніфер Лопес нечасто розповідає про стосунки з актором Беном Аффлеком. Та днями в інтерв'ю Rolling Stone зірка зізналась про причини розставання, що сталось між парою 19 років тому.

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Чому Джей Ло і Бен Аффлек розійшлись

Виявилось, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирішили розійтись через звинувачення, які звалились на них у період стосунків. Співачка заявила, що страждала від проявів расизму в її бік.

Це було жорстоко. І це одна з тих речей, які ти закопуєш глибоко всередину, щоби не зупинятися, а рухатися далі. Ми з Беном були так закохані, це був один із найщасливіших етапів у моєму житті. Але нас так критикували, що це просто зруйнувало наші стосунки зсередини. Ми були надто молоді, щоб розуміти, що справді важливо у цьому житті,

– пояснила артистка.

Тепер зірки знову зійшлись і про розставання вони не думають. Дженніфер Лопес вважає, що це безглуздо.

"Я не думаю, що ми знову зійшлися б, якби думали, що все до цього (розставання, – Showbiz) йде. Ми відчуваємо, що те, що ми знову знайшли, набагато важливіше, і те, як ми це захищаємо і як ми живемо – чим ділитися, чим не ділитися – це баланс, який у нас є зараз, досвід і мудрість, які ми набули за минулі роки", – поділилась співачка.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек 19 років тому / Фото Getty Images

Стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека