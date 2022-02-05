Відомий актор і зірка "Беверлі-Гіллз" Браян Остін Грін відпочиває з коханою на Гаваях. Там пару сфотографували папараці.

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Браян Остін Грін стане батьком уп'яте

Браян Остін Грін та його кохана Шарна Берджесс влаштували чуттєву фотосесію на пляжі. Танцівниця позувала у білому купальнику, не приховуючи вагітний животик. Актор обіймав кохану та цілував її живіт.

Для танцівниці Шарни Берджесс дитина буде першою. Та для Браяна Остіна Гріна це п'ятий малюк. Він виховує 3 дітей від Меган Фокс: 9-річного Ноа, 7-річного Боді та 5-річного Джорні. Також у нього є 19-річний син Кассіус.



Браян Остін Грін з коханою / Фото з інстаграму актора

Зауважимо, після розлучення не тільки у Браяна Остіна Гріна склалось особисте життя. Репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) зробив пропозицію Меган Фокс. Пара вже готується до весілля.

Особисте життя Браяна Остіна Гріна