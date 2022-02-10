Издание TMZ сообщило о том, что судья подписал документы о разводе между Меган Фокс и Брайаном Остином Грином. Бывшие супруги пришли к согласию по поводу всех нюансов.
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Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись
Знаменитости договорились об общем праве опеки над их тремя детьми: 9-летним Ноа, 7-летним Боди и 5-летним Джорни.
Также из документов стало известно, что актеры не подписывали брачный договор. Поэтому все их совместно нажитое имущество будет разделено поровну на двоих. Также Меган официально вернула себе фамилию Фокс, потому что раньше юридически она имела фамилию бывшего мужа.
Что известно об отношениях и разводах Меган Фокс и Брайана Остина Грина
- В 2004 году актеры познакомились и закрутили роман. Уже через 2 года Брайан Остин Грин сделал Меган предложение выйти замуж. 24 июня 2010 года они сыграли свадьбу.
- Супружеская жизнь пара была непростой, они несколько раз расставались, хотя через некоторое время снова сходились. В 2019 году между ними снова наступил кризис, а Меган Фокс предложила разорвать отношения окончательно.
- В 2020 году звезды начали жить отдельно, а затем подали документы на развод. Еще в начале 2021 года Меган Фокс заявляла, что Брайан Остин Грин "все усложняет" и якобы замедляет бракоразрывный процесс, и в конце концов им удалось прийти к общему мнению.