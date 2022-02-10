Издание TMZ сообщило о том, что судья подписал документы о разводе между Меган Фокс и Брайаном Остином Грином. Бывшие супруги пришли к согласию по поводу всех нюансов.

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Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись

Знаменитости договорились об общем праве опеки над их тремя детьми: 9-летним Ноа, 7-летним Боди и 5-летним Джорни.

Также из документов стало известно, что актеры не подписывали брачный договор. Поэтому все их совместно нажитое имущество будет разделено поровну на двоих. Также Меган официально вернула себе фамилию Фокс, потому что раньше юридически она имела фамилию бывшего мужа.

Заметим, что звезды развелись после счастливых новостей об их нынешней личной жизни. Меган Фокс готовится к свадьбе с Колсоном Бейкером, а Брайан Остин Грин через несколько месяцев станет отцом в пятый раз.

Что известно об отношениях и разводах Меган Фокс и Брайана Остина Грина