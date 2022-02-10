Видання TMZ повідомило про те, що суддя підписав документи про розлучення між Меган Фокс та Браяном Остіном Гріном. Колишнє подружжя дійшло згоди щодо усіх нюансів.

До слова Це було жорстоко, – чому Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розійшлись 19 років тому

Меган Фокс і Браян Остін Грін розлучились

Знаменитості домовились про спільне право опіки над їхніми трьома дітьми: 9-річним Ноа, 7-річним Боді та 5-річним Джорні.

Також з документів стало відомо, що актори не підписували шлюбного договору. Тому все їхнє спільно нажите майно буде поділене порівну на двох. Також Меган офіційно повернула собі прізвище Фокс, бо раніше юридично вона мала прізвище колишнього чоловіка.

Зауважимо, що зірки розлучились після щасливих новин про їхнє теперішнє особисте життя. Меган Фокс готується до весілля з Колсоном Бейкером, а Браян Остін Грін через кілька місяців стане батьком уп'яте.

Що відомо про стосунки та розлучення Меган Фокс і Браяна Остіна Гріна