Відома акторка Меган Фокс хоче якнайшвидше офіційно розлучитися з колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном. Але він значно сповільнює цей процес.

Джерело: The Daily Mail

Знаменита американська акторка Меган Фокс не є в стосунках з Браяном Остіном Гріном вже більше року.

Варто знати Меган Фокс офіційно подала на розлучення з Браяном Остіном Гріном

Розлучення Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна

Зірка подала документи на розлучення 25 листопада 2020 року. В той самий день подав документи і її колишній партнер. Очікувалося, що експарі хочеться якомога швидше закінчити стосунки, але Браян Остін Грін перешкоджає шлюборозривному процесові.

Видання повідомляє, що Меган Фокс досі наполягає на тому, щоб розірвати шлюб якнайшвидше. Але іншої думки притримується її колишній, незважаючи на те, що в нього також розвиваються стосунки з новою дівчиною.

Брайан виразно все ускладнює і уповільнює. Меган дуже хоче закінчити все якомога швидше, але Брайан їй в цьому не сприяє,

– повідомляє джерело.

Ймовірно, що труднощі в шлюборозривному процесі виникають через питання опіки над 3 спільними дітьми Меган та Браяна Остіна. Актор хоче домогтися спільної опіки.

Нагадаємо, що Меган Фокс та її теперішній коханий Колсон Бейкер спровокували чутки про заручини. Але зірка їх спростувала, показавши фото каблучки, яку носить на безіменному пальці.