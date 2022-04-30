Замку немає, готують кримінальну справу, – Єфросиніна заявила, що на Росії в Галкіна забрали все

Максим Галкін заступився за Україну та засудив Росію за війну. Через це в нього зірвались усі концерти, усі контракти. Однак Маша Єфросиніна заявила, що на цьому ФСБ не зупинилася. Режим забрав у нього замок під Москвою й готує проти нього кримінальну справу.

Маша Єфросиніна зізналася, що Максим Галкін телефонував їй ще в перші дні війни, однак тоді вона не підняла від нього слухавку. Зірка боялася почути щось на кшталт: "Ну як ви там? Тримайтеся", але згодом пародист вразив її своєю відкритою антивоєнною позицією.

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"Виявляється, можна висловлюватися, і вижити, і вивезти дітей. Можна! Отже, це питання лише внутрішнього вибору", – заявила ведуча, яка в перші дні війни благала російський шоу-біз не мовчати.

Маша Єфросиніна про те, як Галкіну дісталося на Росії

За словами Єфросиніної, з Галкіним відбувається все те, чого бояться всі російські артисти. Гумориста заборонили по ТБ, закрили всі його шоу, конфіскували маєток під Москвою, в селі Грязь, поливають брудом у пресі та хочуть засудити.

Він втратив усе. Замку вже немає. Усе забрали, готують кримінальну справу, його по повній програмі викреслюють, очорнюють у пресі. Його стирають як артиста, його немає і не буде, а якщо буде, то це ім'я назавжди очорнили й полили лайном. Ну як, "назавжди". Поки ця влада діє,

– висловилася Маша Єфросиніна.

Однак, як запевняє ведуча, за майном, грошима та контрактами на Росії Галкін не шкодує. Він вважає, що робить по совісті.

"Ти розумієш, що я якраз вважаю, що те, що я роблю, – це нормально! Це природна реакція на те, що відбувається в Україні. Але виходить, що я біла ворона, тому що всі інші мовчать", – пригадала Єфросиніна слова Галкіна.

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