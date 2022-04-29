Про несподівану зустріч дружина та концертна директорка співака розповіла в інстаграмі зі 159-тисячною аудиторією. Вона зізналась, що була приємно шокована, адже 73-річна Пугачова справді чудово виглядає.

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Катя Реп'яхова про зустріч з Пугачовою та Галкіним

Днями Катерина Реп'яхова розповідала, що в невеликому продуктовому магазині біля будинку її сестри скуплявся російський пародист Максим Галкін. Уже в четвер, 28 квітня, вона побачила його з дружиною на власні очі. Зіркова пара саме гуляла вулицею.

Мене переповнюють відчуття. Ми зустріли Макса й Аллу Борисівну недалеко від нашого дому. Це виходить, що вони десь сусіди з нами. Алла Борисівна дуже добре виглядає. Я неймовірно рада була їх бачити,

– поділилася Катя Реп'яхова.

Катя Реп'яхова про Пугачову та Галкіна / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Що відомо про позицію Максима Галкіна

Нагадаємо, 24 лютого Максим Галкін публічно засудив війну, яку Росія розв'язала в Україні. Уже за два дні гуморист поплатився за свою позицію – йому скасували всі концерти й заборонили по ТБ.

Так, він вмить втратив усі контракти й виїхав з сім'єю до Ізраїлю. Там чоловік Пугачової вже анонсував гастрольний тур, частину грошей з якого перерахує Україні – біженцям, які були змушені тікати від війни.