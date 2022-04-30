Маша Ефросинина призналась, что Максим Галкин звонил ей еще в первые дни войны, однако тогда она не подняла от него трубку. Звезда боялась услышать что-то вроде: "Ну, как вы там? Держитесь", но впоследствии пародист поразил ее своей открытой антивоенной позицией.

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"Оказывается, можно высказываться, и выжить, и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора", – заявила ведущая, которая в первые дни войны умоляла российский шоу-биз не молчать.

Маша Ефросинина о том, как Галкину досталось в России

По словам Ефросининой, с Галкиным происходит все то, чего боятся российские артисты. Юмориста запретили по ТВ, закрыли все его шоу, конфисковали имение под Москвой, в селе Грязь, поливают грязью в прессе и хотят засудить.

Он потерял все. Замка уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. Его стирают как артиста, его нет и не будет, а если будет, то это имя навсегда очернили и полили дерьмом. Ну как, "навсегда". Пока эта власть действует,

– высказалась Маша Ефросинина.

Однако как уверяет ведущая, за имуществом, деньгам и контрактами на России Галкин не жалеет. Он считает, что делает по совести.

"Ты понимаешь, что я как раз считаю, что то, что я делаю – это нормально! Это естественная реакция на происходящее в Украине. Но выходит, что я белая ворона, потому что все остальные молчат", – вспомнила Ефросинина слова Галкина.

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