За час телевізійної кар'єри Галкін звик, що про нього постійно пишуть у ЗМІ, бувають різні матеріали, однак останнім часом у російській пресі дуже багато замовної інформації про артиста. А все через те, що він засудив війну Росії проти України.

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Звернення Галкіна до російських ЗМІ

Актор заявив, що російська пропаганда на замовлення розповсюджує про нього брехню, рівень якої досягнув найвищого. У журналістів є чітке завдання – очорнити Галкіна, змішати його з брудом. Максим наголосив, що російським ЗМІ варто писати про те, що влада забороняє – правду про війну в Україні.

Я розумію, що вам не дає влада писати те, про що варто було б писати. Ось ця організація вам забороняє. Ви як сліпі кобили, ходите і мітите під ногами одне й те ж г*мно. Зупиніться,

– закликав артист.

Максим Галкін звернувся до російських ЗМІ: дивіться відео онлайн

Шоумен додав, що в нього все добре і ті новини, де нібито погано і Максимові, і його сім'ї – повна брехня. Останнім часом Галкін перестав публікувати розважальний контент, як робив це раніше. Чоловік зазначив, що через війну в Україні він не має морального права робити це.

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