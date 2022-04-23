Ні для кого не секрет, що ще в лютому "неугодні" російські зірки масово виїжджали з Москви. Алла Пугачова та Максим Галкін, який потрапив у немилість через осуд війни, виїхали в Ізраїль. Нарешті гуморист пояснив, чому вони так швидко покинули країну.
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Максим Галкін про гоніння в Росії
Чоловік Пугачової зізнався, що на момент вторгнення Росії в Україну був у Москві й звідти виставив антивоєнний пост. 24 і 25 лютого він ще знімав телешоу "Лучше всех!", яке виходило в ефір на федеральному "Первому канале". Уже 26 лютого влада Росії заборонила його обличчя на ТБ.
Так, у Галкіна зірвалися всі рекламні контракти, які мали пролонгувати до кінця року. Ба більше, його концертний тур теж скасувався, він навіть не зміг перенести його на осінь.
Я втратив рекламні гроші – раз. Друге – я втратив концертні гроші, тому що в різних містах Росії місцева влада, ФСБ, місцева адміністрація почали забороняти мої концерти. Робили це негласно, почали залякувати місцевих організаторів,
– зізнався Максим Галкін.
"Зрозумійте, якщо я не виступаю зараз у Росії, це не тому, що я не хочу або глядач так проголосував. Ні, ці концерти стали забороненими", – наголосив гуморист.
Після того, як робити на Росії в Галкіна не залишилося, він з дружиною та дітьми полетів у відпустку в Ізраїль. Там він швидко організував новий концертний тур.
Я давно збирався відпочити. Заодно запланував концерти, де мені не забороняють виступати, де мене завжди чекає публіка. Тому не дорікайте мені в зраді. Зради тут немає,
– акцентував артист.
Максим Галкін про те, як став забороненим на Росії: відео
Що Максим Галкін казав про війну в Україні
- У перший день війни він зізнався, що з самого ранку на зв'язку з рідними й друзями з України. Гуморист написав: "Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні".
- Уже на початку березня Галкін потрапив у список "неугодних" артистів – його репертуар заборонили на ТБ й украй не рекомендують кликати на концерти.
- У квітні зірка у своєму профілі з 9,4-мільйонною аудиторією показав відео з пораненою дівчинкою з Маріуполя, яка "точно не збиралася ні на кого нападати".
- Днями чоловік Пугачової звернувся до російських журналістів, які пишуть про нього замовні матеріали. "Я розумію, що вам не дає влада писати те, про що варто було б писати. Ви як сліпі кобили, ходите й місите під ногами одне й те ж г*мно. Зупиніться", – сказав їм Максим Галкін.