Заліско нарешті визнав свою "тупість і неуважність": як йому живеться після "голодної туси"

Чернівецький блогер Олександр Заліско оскандалився через гучне святкування дня народження в роковини Голодомору. Спочатку він називав хейтерів заздрісниками, а після втрати контрактів з відомими брендами визнав свою тупість.

Під час першої хвилі хейту Олександр Заліско заявляв, що "не обирав день, коли народитися" і святкував так, як хотів, бо "не всі 27 числа сумували цілий день". Однак після того, як від його реклами стали відмовлятися відомі бренди, блогер кардинально змінив ставлення до ситуації.

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Зараз він просить вибачення за свою тупість і неуважність. Однак пояснює, що не міг відсвяткувати 29-річчя перед 27 листопада, бо це погана прикмета, і не переносив пізніше, бо "починається піст".

Найбільша моя помилка в тому, що я через тупість і неуважність не подивився, що в цей день День пам'яті жертв Голодомору,

– оголосив Заліско.

"Я не політик, я блогер. І не мій профіль складно, глибоко, аналітично мислити. Я просто показую своє життя", – додав хлопець в інстаграмі.

Він повідомив, що вечірка не мала назви "голодна блогерська туса". Ця фраза нібито була вирвана з контексту інстаграм-сторіс Володимира Остапчука – ведучого цинічного святкування в Будинку вчених у Львові.

"Ні в якому разі, не дай Боже так назвати вечірку. Не знаю, як треба думати, щоб так зробити, таких намірів не було", – виправдовується блогер.

Остапчук і сам перепрошує за гуляння в роковини Голодомору. Він запевняє, що його слова "голодна блогерська туса" були трактовані неправильно. Шоумен нібито мав на увазі те, що гостям дві години не виносили їжу, і за цей час вони дуже зголодніли.

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Як Олександру Заліску живеться після "голодної туси"

Блогер-мільйонник скаржиться, що потерпає від злобних коментарів у мережі. Після туси в День пам'яті жертв Голодоморів його хейтять так, як не хейтили за всю історію ведення інстаграму.

Однак найбільше юнаку соромно перед мамою, яка після вечірки 27 листопада "дуже розчарована і плакала два дні". Спочатку Заліско вибачився перед нею, а тепер і перед усією Україною.

Останні три дні дуже важкі. Я навіть не уявляв, наскільки багато злісних коментарів, побажань і погроз я можу отримати. Дуже неприємно і боляче, коли сотні тисяч людей щохвилини бажають тобі щось нехороше,

– розповідає блогер.

Він додав, що усього за два дні після "голодної туси" залишився без доходу й контрактів з відомими брендами.

"За дві доби мене позбавлено фактично всіх джерел доходів. Найбільші національні бренди розірвали угоди зі мною і відмовились від подальших співпраць. Чи удар це для мене? Величезний", – прибідняється Олександр Заліско.