Залишається в Києві: ведучий Олексій Суханов вступив до лав тероборони

Телеведучий Олексій Суханов, що народився і жив у Росії, приєднався до лав тероборони. Він вже підписав контракт у Києві.

Телеведучий Олексій Суханов до 2014 року жив у Росії. Цього року він отримав українське громадянство та відрікся від країни, де народився.

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Олексій Суханов у теробороні

Ведучий залишився в Києві й саме там підписав контракт зі Збройними Силами. Тепер він чекає на завдання.

"Україна сьогодні є символом честі й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір — якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме... Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен із нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція", – підкреслив Олексій Суханов.

Телеведучі у теробороні

Ведучий та герой "Холостяка-9" Нікіта Добринін був у теробороні Києва, та днями переїхав на захід України.

Даніель Салем вступив до лав ТрО в Одесі. Він показував, як розмовляв з донечкою на чергуванні.

Володимир Остапчук з дружиною виїхав з Києва, але так само вступив до тероборони.