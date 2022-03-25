Залишається в Києві: ведучий Олексій Суханов вступив до лав тероборони

25 березня 2022 , 14:30
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм шоу "Говорить Україна"

Телеведучий Олексій Суханов, що народився і жив у Росії, приєднався до лав тероборони. Він вже підписав контракт у Києві.

Телеведучий Олексій Суханов до 2014 року жив у Росії. Цього року він отримав українське громадянство та відрікся від країни, де народився. 

Читайте також "Україна – авангард Третьої світової": Святослав Вакарчук дав інтерв'ю Rolling Stone

Олексій Суханов у теробороні

Ведучий залишився в Києві й саме там підписав контракт зі Збройними Силами. Тепер він чекає на завдання.

"Україна сьогодні є символом честі й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір — якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме... Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен із нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція", – підкреслив Олексій Суханов.

Зауважимо, телезірка засудив визнання Кремлем бойовиків
ще 22 лютого, перед початком повномасштабної війни. Тоді він не лише відмовився від Росії, але й додав: "у мене викликає огиду та презирство чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності".

Телеведучі у теробороні

Автор: Марія Касій