Христина та Володимир, як і всі українці, мріяли про щасливе майбутнє, будували його у вільній та мирній країні. Та вранці 24 лютого все обірвалося. В Україну прийшла війна, яка досі забирає життя не лише військових, а й цивільних людей. Через постійні обстріли подружжя прийняло рішення покинути Київ.

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Володимир Остапчук вступив до тероборони

Про тимчасовий переїзд Христина повідомила в інстаграм-сторіз. Зіркова дружина зізналася, що вони переїхали з Києва, але покидати Україну не збираються. Тут батьки та рідні подружжя, тому вони залишаються разом з ним.

Остапчук долучився до тероборони. Христина зізналася, що була проти цього, оскільки в чоловіка немає військового досвіду. Наразі невідомо, до якого саме підрозділу та в якому місті Володимир став на захист держави.

Ми виїхали з Києва. Вважаю, що з-під обстрілів обов'язково треба їхати, якщо є можливість. Але мій чоловік вирішив бути в Україні. Також тут наші батьки. Намагаємося бути корисними, допомагати, як можемо. Також Вова вирішив бути в теробороні. Хоча я була проти, бо він не має військового досвіду. Але вірю у найкраще для кожного з нас,

– поділилася Христина.



Остапчук і Горняк виїхали з Києва / Скриншот інстаграм-сторіз Христини Горняк

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