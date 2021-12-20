Закрила свій гештальт, – Саша Бо офіційно розлучилась з Ігорем Пустовітом

Після гучного скандалу інстаграм-блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися. Обоє поки що утримуються від деталей.

Про розрив українських інстаграм-блогерів стало відомо ще в червні. Після резонансних інтерв'ю та скандалу Саша Бо та Ігор Пустовіт нарешті розлучилися.

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Новину оголосила Саша Бо у своєму інстаграмі. 20 грудня вона опублікувала фото в чорній розкішній сукні з лаконічним дописом.

Офіційно розлучена,

– написала Саша Бо під фото.



Саша Бо / Фото з інстаграму зірки

Цей допис блогерка також опублікувала в інстаграм-сторіз, де додала: "Закрила свій гештальт. Приймаю вітання".

Ігор Пустовіт наразі ніяк не коментує офіційне розлучення.

Що відомо про розлучення Пустовітів