Закрила свій гештальт, – Саша Бо офіційно розлучилась з Ігорем Пустовітом

20 грудня 2021 , 19:44
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Джерело:

інстаграм Саші Бо

Після гучного скандалу інстаграм-блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися. Обоє поки що утримуються від деталей.

Про розрив українських інстаграм-блогерів стало відомо ще в червні. Після резонансних інтерв'ю та скандалу Саша Бо та Ігор Пустовіт нарешті розлучилися.

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Новину оголосила Саша Бо у своєму інстаграмі. 20 грудня вона опублікувала фото в чорній розкішній сукні з лаконічним дописом.

Офіційно розлучена,
– написала Саша Бо під фото.


Саша Бо / Фото з інстаграму зірки

Цей допис блогерка також опублікувала в інстаграм-сторіз, де додала: "Закрила свій гештальт. Приймаю вітання".

Ігор Пустовіт наразі ніяк не коментує офіційне розлучення.

Що відомо про розлучення Пустовітів

  • У червні 2021 року Саша Бо вперше оголосила про розрив шлюбу з Ігорем Пустовітом. Це здивувало фанів блогерки, оскільки на сторінці вона зазвичай демонструвала ідеальну картинку сім'ї.
  • У вересні вийшло резонансне інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній, де зірка інстаграму зізналась про булімію та постійний стрес через подружнє життя. Вона заявляла про приниження та образи з боку чоловіка.
  • Ігор Пустовіт прокоментував всі слова дружини. За його версією, аб'юзером у шлюбі була саме Саша, й через це у чоловіка був стокгольмський синдром.
  • Зараз в обох блогерів, схоже, налагоджене особисте життя. Саша Бо на скандальній вечірці засвітила бойфренда, а Ігоря Пустовіта підозрюють в романі зі Софією Стужук.
Автор: Марія Касій