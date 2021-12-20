О разрыве украинских инстаграмм-блоггеров стало известно еще в июне. После резонансных интервью и скандала Саша Бо и Игорь Пустовит наконец-то развелись.
Актуально Обвинения, скандалы и абьюз: самые громкие звездные разводы 2021 года
Новость объявила Саша Бо в своем инстаграме. 20 декабря она опубликовала фото в черном роскошном платье с лаконичным сообщением.
Официально разведена,
– написала Саша Бо под фото.
Саша Бо / Фото из инстаграма звезды
Это сообщение блогер также опубликовала в инстаграм-сторис, где добавила: "Закрыла свой гештальт. Принимаю поздравления".
Игорь Пустовит пока никак не комментирует официальный развод.
Что известно о разводе Пустовитов
- В июне 2021 года Саша Бо впервые объявила о разрыве брака с Игорем Пустовитом. Это удивило фанов блогера, поскольку на странице она обычно демонстрировала идеальную картинку семьи.
- В сентябре вышло резонансное интервью Саше Бо Маше Ефросининой, где звезда инстаграма призналась в булимии и постоянном стрессе из-за супружеской жизни. Она заявляла о унижениях и оскорблениях со стороны мужа.
- Игорь Пустовит прокомментировал все слова жены. По его версии, абьюзером в браке была именно Саша, и поэтому у мужчины был стокгольмский синдром.
- Сейчас у обоих блогеров, похоже, налажена личная жизнь. Саша Бо на скандальной вечеринке засветила бойфренда, а Игоря Пустовита подозревают в романе с Софией Стужук.