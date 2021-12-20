О разрыве украинских инстаграмм-блоггеров стало известно еще в июне. После резонансных интервью и скандала Саша Бо и Игорь Пустовит наконец-то развелись.

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Новость объявила Саша Бо в своем инстаграме. 20 декабря она опубликовала фото в черном роскошном платье с лаконичным сообщением.

Официально разведена,

– написала Саша Бо под фото.

Саша Бо / Фото из инстаграма звезды

Это сообщение блогер также опубликовала в инстаграм-сторис, где добавила: "Закрыла свой гештальт. Принимаю поздравления".

Игорь Пустовит пока никак не комментирует официальный развод.

Что известно о разводе Пустовитов