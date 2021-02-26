Яскравий український гурт TVORCHI випустив новий сингл "Віч-на-віч". Музиканти присвятили трек самоідентифікації, а також анонсували вихід альбому.

Український дует TVORCHI випустили перший сингл у 2021 році – "Вiч-на-віч". Ним артисти вирішили привернути увагу до актуального питання самовизначення у світі соціальних ролей та масок, повідомила пресслужба.

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Нова пісня від гурту TVORCHI

Гурт видалив усі фото на власному профiлi в інстаграмі та заспівав про самоідентифікацію. Хлопці з Тернополя, що за короткий період часу здобули своєю музикою визнання та прихильність багатотисячної аудиторії з різних куточків світу, сьогодні транслюють відмову від соціальних мереж.

Ми одягнули нашу інстаграм-сторінку в біле, і їй це дуже личить. Знаєте, як буває, коли мчиш центральною дорогою мегаполісу, де на тебе зі всіх сторін дивляться бігборди, рекламні щити, і ти губишся у цьому потоці, – так іноді люди губляться у світі соцмереж і втрачають себе,

– поділилися TVORCHI.

Музиканти зауважили, що часом добре залишатися віч-на-віч з собою та з усім світом, але не з тим, що в телефоні, а зі справжнім, за вікном.

TVORCHI розповіли, що вперше відчули на собі тиск хибної самоідентифікації, коли ще навчалися у медичному університеті, а мріяли співати. Пізніше це повторилося, разом з першим успіхом у столиці: "Так багато патернів навколо, так багато маркетингу, рекомендацій. Якщо вчасно не зазирнути в себе, є всі шанси стати чиєюсь реплікою. Наша пісня "Віч-на-віч" – вона про любов, але не тільки до когось, а ще й до себе і своєї особистості".

Зазначимо, що сингл "Віч-на-віч" увійде до нового альбому креаторiв TVORCHI, реліз якого планується у цьому році. Також артисти анонсували зйомки кліпу на свою пісню, підготовка до яких триває вже зараз.

Слухайте пісню TVORCHI – "Віч-на-віч" онлайн:

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