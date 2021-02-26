Яркая украинская группа TVORCHI выпустила новый сингл "Віч-на-віч". Музыканты посвятили трек самоидентификации, а также анонсировали выход альбома.

Украинский дуэт TVORCHI выпустил первый сингл в 2021 году – "Вiч-на-віч". Им артисты решили привлечь внимание к актуальному вопросу самоопределения в мире социальных ролей и масок, сообщила пресс-служба.

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Новая песня от группы TVORCHI

Группа удалила все фото в своем профиле в инстаграме и спела о самоидентификации. Ребята из Тернополя, что за короткий период времени получили своей музыкой признание и приверженность многотысячной аудитории из разных уголков мира, сегодня транслируют отказ от социальных сетей.

Мы одели нашу инстаграм-страницу в белое, и ей это очень идет. Знаете, как бывает, когда мчишься по центральной дороге мегаполиса, где на тебя со всех сторон смотрят бигборды, рекламные щиты, и ты теряешься в этом потоке, – так иногда люди теряются в мире соцсетей и теряют себя,

– поделились TVORCHI.

Музыканты отметили, что временами хорошо оставаться один на один с собой и со всем миром, но не с тем, что в телефоне, а с настоящим, за окном.

TVORCHI рассказали, что впервые ощутили на себе давление ложной самоидентификации, когда еще учились в медицинском университете, а мечтали петь. Позже это повторилось, вместе с первым успехом в столице: "Так много паттернов вокруг, так много маркетинга, рекомендаций. Если вовремя не заглянуть в себя, есть все шансы стать чьей-то репликой. Наша песня "Віч-на-віч"- она ​​о любви, но не только к кому-то, а и к себе и своей личности".

Отметим, что сингл "Віч-на-віч" войдет в новый альбом креаторов TVORCHI, релиз которого планируется в этом году. Также артисты анонсировали съемки клипа на свою песню, подготовка к которым идет уже сейчас.

Слушайте песню TVORCHI – "Віч-на-віч​" онлайн:

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