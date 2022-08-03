У Хмельницькому Нікітюк мала прихисток, який відкрила для тих, хто вимушений покинути рідні домівки через війну.

Читайте також "Слова торкаються серця": Нікітюк випустила пісню, яку присвятила загиблому другові-захиснику

За що переселенці пропонували гроші Лесі Нікітюк

Прихисток ведучої функціонував кілька місяців. За час його існування там зупинилися майже 3 тисячі людей. Це люди, які на власні очі бачили, що таке війна. Вони пережили голод, окупацію, постійні обстріли та страх. Але навіть після таких випробувань українці залишаються людяними.

Леся Нікітюк пригадала, як в прихисток приїхала сім'я з Маріуполя. Дорослі разом з дітьми та домашніми улюбленцями прямували за кордон. Вони не знали, що буде далі й дуже дякували Лесі за прихисток. Навіть пропонували їй гроші, щоб віддячити.

Вони мені тицяли гроші. Казали: "Ми не знали, куди їдемо, але нам так пощастило з вами, ви так тут усім займаєтеся, хочемо вам лишити гроші". І давали мені 50 тисяч гривень. Кажу їм: "Ви що, здуріли? Навіть якби там було 20 гривень, я б не взяла",

– поділилася Нікітюк.

Зверніть увагу Леся Нікітюк розсекретила, скільки людей змогла прихистити у центрі для переселенців

Українці завжди залишаються людяними. Індійська модель Пріянка Чопра приїхала у Варшаву, де зустрілася з переселенцями з України. Вона була вражена, адже люди, які стратили дім, роботу, все, над чим працювали, зараз допомагають таким самим землякам, як і вони. Українці, які потребують підтримки, не оминають увагою тих, хто також постраждав від жорстокої війни, яку розв'язала росія.