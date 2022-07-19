З перших днів війни українська телеведуча й блогерка Леся Нікітюк перекваліфікувалась у волонтери та зробила зі школи у Хмельницькому прихисток для переселенців. Через те, що його необхідність стала меншою, зірка наразі закрила центр, але розповіла про його успіхи.

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Леся Нікітюк про свій прихисток

За час існування нашого прихистку, нам вдалося розмістити у приміщенні початкової школи майже 3000 вимушених переселенців! 320 дітей і 84 тварини,

– похизувалась Леся Нікітюк.

Ведуча додала, що багато сімей з прихистку залишилися у Хмельницькому та Хмельницькій області та влаштували своє життя.

"Чоловіки влаштувались на роботу, мами виховують дітей. Старші дітки зростають і допомагають батькам доглядати молодших. Ви б знали як це мило, як вони турбуються один про одного, змінюють памперси, і не кривляться, діляться іграшками, лізуть на сусідську черешню, щоб нарвати її своєму братику чи сестричці", – поділилась блогерка.

Леся Нікітюк з переселенцями / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Наймолодші роблять перші кроки і починають говорити свої перші слова. Діти знають що вони не вдома, але вони знають, що десь там.. на них чекають бабусі й дідусі, і що вони скоро повернуться,

– додала Леся.

Нікітюк додала, що нещодавно в одній родині з Чаплинки народився шостий хлопчик, якого назвали Богданом: "А через те, що народився він на Хмельниччині, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький".

Нагадаємо, наразі центр для переселенців закритий. Все тому, що значно зменшився потік людей, яким потрібна допомога. Ті, хто жив у притулку, вже знайшов собі кращі місця.

Ролики з прихистку Нікітюк / Для перегляду відео гортайте праворуч