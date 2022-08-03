В Хмельницком Никитюк имела убежище, которое открыла для тех, кто вынужден покинуть родные дома из-за войны.

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За что переселенцы предлагали деньги Леси Никитюк

Убежище ведущей функционировало несколько месяцев. За время его существования там остановились около 3 тысяч человек. Это люди, которые своими глазами видели, что такое война. Они пережили голод, оккупацию, постоянные обстрелы и страх. Но даже после таких испытаний украинцы остаются человечными.

Леся Никитюк вспомнила, как в приют приехала семья из Мариуполя. Взрослые вместе с детьми и домашними питомцами направлялись за границу. Они не знали, что будет дальше и очень благодарили Лесю за убежище. Даже предлагали ей деньги, чтобы отблагодарить.

Они мне тыкали деньги. Говорили: "Мы не знали, куда едем, но нам так повезло с вами, вы так здесь всем занимаетесь, хотим вам оставить деньги". И давали мне 50 тысяч гривен. Говорю им: "Вы что, сошли с ума? Даже если бы там было 20 гривен, я бы не взяла",

– поделилась Никитюк.

Обратите внимание Леся Никитюк рассекретила, сколько людей смогла приютить в центре для переселенцев

Украинцы всегда остаются человечными. Индийская модель Приянка Чопра приехала в Варшаву, где встретилась с переселенцами из Украины. Она была поражена, ведь люди, которые потеряли дом, работу, все, над чем работали, сейчас помогают таким же землякам, как и они. Украинцы, нуждающиеся в поддержке, не обходят вниманием тех, кто также пострадал от жестокой войны, которую развязала россия.