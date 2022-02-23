"За мир у всьому світі": Регіна Тодоренко обурила реакцією на агресію Путіна проти нашої держави

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка тривалий час живе та розвиває кар'єру в Росії, у час занепокоєння щодо війни закликала до миру та натякнула на дружбу Росії та України.

Увесь цивілізований світ засуджує визнання Путіним бойовиків. А Регіна Тодоренко, яка народилася та виросла в Україні, схоже, не планує виступати проти агресора, а поширює ідею "миру у всьому світі".

Важливо "Дайте моїй країні спокій": зірки емоційно відреагували на рішення Путіна визнати бойовиків

Регіна Тодоренко здивувала неоднозначним фото

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 8 мільйонів користувачів мережі, телеведуча поширила фото, де зображена з чоловіком та сином. Коханий Регіни – російський співак Влад Топалов. Зараз подружжя живе в Росії, Тодоренко там активно виступає, бере участь в телешоу та розвиває кар'єру співачки.

На світлину Регіна додала український та російський прапори, чим висловила неоднозначно позицію. Схоже, що дії Путіна зірка не засуджує, лише зазначає, що вона за мир.

Господи, нехай наші діти живуть в мирний час, у мирному суспільстві, повному любові та взаєморозуміння,

– написала Тодоренко під фото.



Регіна Тодоренко здивувала неоднозначною позицією / Фото з інстаграму ведучої

Регіна розуміла, що така публікація викличе неоднозначну реакцію серед підписників, тому коментарі до неї заздалегідь закрила.

Як світові зірки реагують на агресію Росії проти України

Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі голлівудська акторка Кетрін Винник публічно підтримала Україну. Вона опублікувала відео з синьо-жовтим прапором та українським гімном.

публічно підтримала Україну. Вона опублікувала відео з синьо-жовтим прапором та українським гімном. Реперка Cardi B засудила дії Росії та наголосила, що вона на боці мирних громадян, які не хочуть війни.

засудила дії Росії та наголосила, що вона на боці мирних громадян, які не хочуть війни. Суперзірка Шер назвала Путіна "деспотом, який знищує героїв" та підтримала Україну.

назвала Путіна "деспотом, який знищує героїв" та підтримала Україну. Російський журналіст Юрій Дудь сказав, що йому соромно за Росію, та назвав Путіна "імператором, який захопився історією".