За 2 тижні до пологів: вагітна дружина Романа Сасанчина ледь станцювала перед камерою
Вагітна дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина вже 29 грудня повинна народити свого первістка. А поки дівчина насолоджується вагітністю та веселить підписників танцями в інстаграмі.
Дружина Романа – Іванна спробувала станцювати на останніх тижнях вагітності під популярну в тіктоці пісню INSTASAMKA "ХЛОПАЙ". Вона крутила стегнами, показуючи великий живіт на тлі дитячого ліжечка.
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Своє волосся вона мило заплела у два пучки та підкреслила очі улюбленими чорними стрілками. А для домашнього образу обрала сіру кофтинку-кардиган та фіолетові піжамні штани.
"Вам для настрою. Тут я взагалі ледве рухаюсь", – написала Іванна.
Іванна танцює на останніх тижнях вагітності: відео з інстаграму
Як розповідала раніше дружина Сасанчина прихильникам, що дату пологів їй призначили на 29 грудня – за 2 дні до Нового року. Проте чи відбудуться в цей день пологи, чи раніше або пізніше – дізнаємось згодом.
Також Іванна зізнавалась, що відчуває страх перед пологами.
"Раніше я не думала, що буду боятись. Хвилююсь, а як це має бути? Чи я справлюсь? Чи сильно боляче буде? А найбільше боюсь, чи справиться донечка. Боюсь, щоб їй не нашкодити, щоб їй не було боляче. Я ж то справлюсь, впевнена, а вона ж така крихітка. Це все мій страх, хоча мені всередині щось підказує, що все буде добре, що ми справимось!" – казала дівчина.
Особисте життя Романа та Іванни
- Пів року тому Роман Сасанчин освідчився коханій. Увесь цей час вони носили обручки як знак довіри та кохання.
- Через деякий час стало відомо, що Іванна вагітна.
- Вагітність у дівчини протікає не надто легко, але кохана Сасанчина старається не втрачати оптимізму.
- Зараз майбутні батьки живуть на Тернопільщині.
- Нещодавно пара одружилась за 5 хвилин і тепер має статус чоловіка та дружини.