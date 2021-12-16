Дружина Романа – Іванна спробувала станцювати на останніх тижнях вагітності під популярну в тіктоці пісню INSTASAMKA "ХЛОПАЙ". Вона крутила стегнами, показуючи великий живіт на тлі дитячого ліжечка.

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Своє волосся вона мило заплела у два пучки та підкреслила очі улюбленими чорними стрілками. А для домашнього образу обрала сіру кофтинку-кардиган та фіолетові піжамні штани.

"Вам для настрою. Тут я взагалі ледве рухаюсь", – написала Іванна.

Іванна танцює на останніх тижнях вагітності: відео з інстаграму

Як розповідала раніше дружина Сасанчина прихильникам, що дату пологів їй призначили на 29 грудня – за 2 дні до Нового року. Проте чи відбудуться в цей день пологи, чи раніше або пізніше – дізнаємось згодом.

Також Іванна зізнавалась, що відчуває страх перед пологами.

"Раніше я не думала, що буду боятись. Хвилююсь, а як це має бути? Чи я справлюсь? Чи сильно боляче буде? А найбільше боюсь, чи справиться донечка. Боюсь, щоб їй не нашкодити, щоб їй не було боляче. Я ж то справлюсь, впевнена, а вона ж така крихітка. Це все мій страх, хоча мені всередині щось підказує, що все буде добре, що ми справимось!" – казала дівчина.

Особисте життя Романа та Іванни