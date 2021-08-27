19-річний Роман Сасанчин родом з села Садки, що в Чортківському районі Тернопільської області. Так, зі шумної столиці молода сім'я переїжджає в районний центр.

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"Друзі, ми з Ромчиком шукаємо квартиру в Чорткові", – написала Іванна в надії знайти житло завдяки інстаграму.

Що з квартирою в Києві, яку Роман Сасанчин виграв на "Голосі країни"

Під наставництвом Тіни Кароль Роман Сасанчин здобув перемогу в ювілейному сезоні шоу "Голос країни", а разом з тим – двокімнатну квартиру в житловому комплексі в Петропавлівській Борщагівці.

"У мене тепер є своя квартира, про яку я так довго мріяв", – висловлювався співак. До Києва він переїхав з дівчиною Іванною, з якою на той момент зустрічався менше як рік.

Однак закохані мали своїми силами облаштовувати квартиру, адже їм дісталися голі стіни. У програмі "Твій день", яка вийшла в ефір на початку червня, переможець "Голосу країни" зізнавався, що ремонт просувається повільно.

Ремонт – це дуже складна штука. Я був за кордоном, намагався підзаробити. Ми робимо своїми руками, бо всі, хто живуть в Києві, знають про космічні ціни,

– ділився Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин з нареченою Іванною / Фото з інстаграму

До слова, життя 19-річного юнака та 23-річної дівчини у столиці було далеке від казки. У розпал карантину, коли не було ані концертів, ані приватних заходів, Сасанчин влаштувався касиром у супермаркет. Йому не соромно за цю роботу, адже у момент безвиході він не сидів склавши руки й не просив гроші в батьків.