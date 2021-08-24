Юрію Горбунову – 51: життя ведучого, актора, зіркового татуся та його архівні фото

Український телеведучий, актор, зірковий татусь і чоловік Катерини Осадчої – Юрій Горбунов святкує день народження. 24 серпня йому виповнюється 51 рік. Більше про життя одного з найпопулярніших чоловіків країни – дізнавайтеся далі.

Юрій Горбунов за час кар'єри на телебаченні зміг стати одним з найуспішніших чоловіків у вітчизняному шоу-бізнесі. Днями в нього народився ще один син, який став найкращим подарунком до дня народження. Про творче та особисте життя зірки, родом з Львівщини, – читайте у матеріалі Showbiz 24.

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Юрій Горбунов – ведучий

Дебют Юрія на телеекранах відбувся у 1999 році. Тоді він вів програму "Щасливий дзвінок" (телеканал УТ-1) – перше в історії незалежної України інтерактивне шоу з розіграшем призів.

(телеканал УТ-1) – перше в історії незалежної України інтерактивне шоу з розіграшем призів. У 2000 році Горбунов став ведучим програми "Підйом" ("Новий канал"). Це телешоу стало одним з найзнаковіших у його телекар'єрі. У 2002 році він отримав за нього премію "Телетріумф" у номінації "Найкраще телевізійне шоу".



Горбунов та Єфросиніна в програмі "Підйом" / Фото "Нового каналу"

У 2005 році чоловік став ведучим програми "Питання для чемпіонів" (телеканал СТБ).

(телеканал СТБ). У 2006 році Горбунов розпочав кар'єру на телеканалі "1+1". Тоді він був ведучим програми "Сніданок" .

. Згодом він з'явився на телеекранах у проєкті "Танці з зірками" і є незмінним ведучим всіх сезонів. За цю роботу Юрій отримав ще 2 премії "Телетріумф".



Юрій Горбунов за лаштунками "Танців з зірками" / Фото з інстаграму ведучого

Співпраця з телеканалом "1+1" принесла у "скарбничку" Горбунова й чимало інших проєктів: ГПУ, "Краса по-українськи", "Я люблю Україну", "ПРОСТО шоу", "ШоуЮри", "Голос країни", "Голос. Діти" та інші.

Юрій Горбунов – актор

Горбунов став улюбленцем українських глядачів не лише в ролі ведучого, але і як актор. Він зіграв у популярних вітчизняних кінострічках, які завоювали прихильність у різних поколінь. Серед найпопулярніших:

"Вечори на хуторі біля Диканьки" (2001) – козак з підбитим оком;

"Завтра буде завтра" (2003) – Микола, сільський міліціонер;

"Її серце" (2009) – Борис Семенович (директор ательє);

"Червона шапочка" (2009) – Шарль Перро;

"Пончик Люся" (2011) – Мартинов (адвокат);

"Останній москаль" (2015-2017) – Іван (дядько Валери), Дмитро (батько Валери);



Юрій Горбунов на зйомках серіалу "Останній москаль" / Фото MEDIAНЯНЯ

"Село на мільйон" (2016-2017) – отець Любомир;

"Сувенір з Одеси" (2018) – Яша Цукер;

"Скажене весілля" (2018-2021) – Назарій Запухляк (тамада);

"Великі Вуйки" (2019-2020) – Іван Іваночич Петрук (столяр села Великі Вуйки).

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Сімейне життя та діти Горбунова

Чоловік був одружений з колишньою актрисою балету івано-франківського театру Людмилою, яка була старша за нього на 10 років. Юрій та Людмила закохалися, коли дівчина була заміжньою. Заради Горбунова вона розлучилася, забрала доньку Ксенію та переїхала до Києва. Ще 3 роки вони зустрічалися, а тоді чоловік освідчився коханій. Людмила взяла прізвище Горбунова, а він офіційно удочерив Ксенію.

Подружжя було разом майже 15 років, але несподівано розлучилося. У 2011 році Ксенія народила доньку Поліну. В 41 рік Горбунов став дідусем.



Юрій Горбунов з дружиною Людмилою / Фото Clutch

У 2015 році з'явилися чутки про роман Юрія з колегою – телеведучою Катею Осадчою. Тоді вони разом працювали на шоу "Голос країни". У лютому 2017 року Горбунов та Осадча оголосили, що офіційно одружені. Того ж місяця Катя народила чоловікові сина, якого назвали Іваном. Горбунов обожнює первістка і весь вільний від роботи час проводить разом із ним.



Юрій Горбунов з Катею Осадчою та сином Іваном / Фото з інстаграму ведучого



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото з інстаграму ведучого

19 серпня 2021 року ведучий вдруге став батьком. Кохана вкотре подарувала йому сина. Горбунов не приховує свого щастя. Він не припиняє дякувати коханій за нащадків і часто ділиться зворушливими сімейними фото. Юрій для багатьох є прикладом не лише успішного чоловіка, а й бездоганного сім'янина, для якого дружина та діти – найголовніше.



Юрій Горбунов з молодшим сином / Фото з інстаграму ведучого

Архівні фото Юрія Горбунова



Юрій Горбунов у дитинстві / Фото Clutch



Юрій Горбунов на початку телекар'єри / Фото з відкритих джерел



Тіна Кароль та Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" / Фото "Теленеделя"



Юрій Горбунов / Фото "Лиза"



Юрій Горбунов / Фото Elle