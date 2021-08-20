В українському шоу-бізнесі вкотре поповнення. Теплого літнього дня на світ з'явився ще один нащадок Горбунова та Осадчої. Подружжя очікувало на народження малюка через декілька тижнів, однак він захотів познайомитися з батьками значно раніше.

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Перше фото Горбунова з сином

Після роботи Юрій вирушив у пологовий будинок до дружини та синочка. Чоловік був на пологах, тому тепер ще більше підтримує кохану, яка подарувала йому чудового сина.

Горбунов взяв малюка на руки та ніжно пригорнув до себе. На обличчі зіркового татуся сяяла усмішка. Ведучий неймовірно щасливий, адже тепер у його житті є ще більше сенсу, мотивації та радості.

Ось він – наша ніжність! Синочок! Дякуємо матусі!

– написав Юрій під фото.



Юрій Горбунов з новонародженим сином / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, Катя Осадча народила сина вранці 19 серпня. Хлопчик, над ім'ям якого батьки ще досі думають, з'явився на світ в одному з приватних пологових будинків Києва. Юрій Горбунов був присутній на пологах і навіть самостійно перерізав пуповину.