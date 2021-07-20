Популярний шоумен Юрій Горбунов став татом у 46 років. Іван був довгожданою дитиною, тому батьки рідко йому в чомусь відмовляють. Так, вечір вівторка хлопчик провів за піцою в одному з київських ресторанів.

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Вечірній візит з Іваном на піцу! Поки мама на роботі й не бачить,

– підписав Юрій Горбунов.

Ведучий зробив кумедне селфі, показавши, як вправно 4-річний Іван орудує ножем і виделкою. Він зовсім трохи засвітив обличчя хлопчика, одягненого у білий костюм. Сам Юрій Горбунов позував у стильній чорній сорочці з білим принтом.

На диво, Катя Осадча ніяк не прокоментувала допис, оцінивши його лише лайком.

Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото з інстаграму телеведучого

Новий допис шоумена розвеселив і розчулив користувачів інстаграму:

"Тато вам не мама, з татом можна все";

"Тато поганому не навчить";

"Іванко такий татів синочок";

"Татова копія. Ще треба мамину копію";

"Ой, ну копія тата".

Додамо, Юрій Горбунов не вперше забавляє сина, коли Осадчої немає поряд. Нещодавно він показував, як проводить літо з Іваном. Разом вони купаються в річці, адже живуть неподалік Дніпра.