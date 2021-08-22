Успішна телеведуча Катя Осадча втретє стала мамою зранку 19 серпня. Попри те, що зірка зовсім не очікувала, що народить сина так рано, вона щаслива від зустрічі з малюком. Тепер сім'я у повному складі проводить час разом.
До слова Катя Осадча показала, як годує малюка грудьми: фото з пологового будинку
Знайомство братів – синів Каті Осадчої
Шоумен Юрій Горбунов опублікував миловидне фото з двома синами – 4-річним та новонародженим. Іван із зацікавленням спостерігав за молодшим братом та доторкнувся до його голівки рукою.
Ймовірно, це фото зроблене ще в пологовому будинку. Коли Катя Осадча ще відновлювалась після третіх пологів, син Іван приходив до зіркової матусі з букетом квітів.
"Привіт, братику!". Наші хлопці знайомляться!
– написав Юрій Горбунов під фото.
Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Реакція мережі
Шанувальники зіркового подружжя дуже раді поповненню у їхній сім'ї. Нове фото малюка разом з братом замилувало мережу:
- "Яке це щастя. Ще потрібно лапочку-дочку";
- "Найщиріші привітання";
- "Молодці. Чудова сім'я. Здоров'я усім";
- "Милота";
- "У вас такі гарні сини. Я так щиро за вас рада. Люблю вас";
- "Найцінніше у світі";
- "Які милі".
Раніше Катя Осадча також показувала, як Іван спостерігає за крихітним братом. Хлопчик навіть заявив, що обов'язково буде возити коляску з малюком.
Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз
Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз