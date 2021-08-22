Успішна телеведуча Катя Осадча втретє стала мамою зранку 19 серпня. Попри те, що зірка зовсім не очікувала, що народить сина так рано, вона щаслива від зустрічі з малюком. Тепер сім'я у повному складі проводить час разом.

До слова Катя Осадча показала, як годує малюка грудьми: фото з пологового будинку

Знайомство братів – синів Каті Осадчої

Шоумен Юрій Горбунов опублікував миловидне фото з двома синами – 4-річним та новонародженим. Іван із зацікавленням спостерігав за молодшим братом та доторкнувся до його голівки рукою.

Ймовірно, це фото зроблене ще в пологовому будинку. Коли Катя Осадча ще відновлювалась після третіх пологів, син Іван приходив до зіркової матусі з букетом квітів.

"Привіт, братику!". Наші хлопці знайомляться!
– написав Юрій Горбунов під фото.


Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Реакція мережі

Шанувальники зіркового подружжя дуже раді поповненню у їхній сім'ї. Нове фото малюка разом з братом замилувало мережу:

  • "Яке це щастя. Ще потрібно лапочку-дочку";
  • "Найщиріші привітання";
  • "Молодці. Чудова сім'я. Здоров'я усім";
  • "Милота";
  • "У вас такі гарні сини. Я так щиро за вас рада. Люблю вас";
  • "Найцінніше у світі";
  • "Які милі".

Раніше Катя Осадча також показувала, як Іван спостерігає за крихітним братом. Хлопчик навіть заявив, що обов'язково буде возити коляску з малюком.


Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз


Сини Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз