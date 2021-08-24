Юрий Горбунов за время карьеры на телевидении смог стать одним из самых успешных мужчин в отечественном шоу-бизнесе. На днях у него родился еще один сын, который стал лучшим подарком ко дню рождения. О творческой и личной жизни звезды, родом со Львовщины, – читайте в материале Showbiz 24.
Смотрите также Юрий Горбунов растрогал первым фото с новорожденным сыном
Юрий Горбунов – ведущий
- Дебют Юрия на телеэкранах состоялся в 1999 году. Тогда он вел программу "Счастливый звонок" (телеканал УТ-1) – первое в истории независимой Украины интерактивное шоу с розыгрышем призов.
- В 2000 году Горбунов стал ведущим программы "Подъем" ("Новый канал"). Это телешоу стало одним из самых знаковых в его телекарьере. В 2002 году он получил за него премию "Телетриумф" в номинации "Лучшее телевизионное шоу".
Горбунов и Ефросинина в программе "Подъем" / Фото "Нового канала"
- В 2005 году мужчина стал ведущим программы "Вопросы для чемпионов" (телеканал СТБ).
- В 2006 году Горбунов начал карьеру на телеканале "1+1". Тогда он был ведущим программы "Завтрак".
- Впоследствии он появился на телеэкранах в проекте "Танцы со звездами" и является неизменным ведущим всех сезонов. За эту работу Юрий получил еще 2 премии "Телетриумф".
Юрий Горбунов за кулисами "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма ведущего
- Сотрудничество с телеканалом "1+1" принесло в "копилку" Горбунова и немало других проектов: ГПУ, "Красота по-украински", "Я люблю Украину", "ПРОСТО шоу", "ШоуЮры", "Голос страны", "Голос.Дети" и другие.
Юрий Горбунов – актор
Горбунов стал любимцем украинских зрителей не только в роли ведущего, но и как актер. Он сыграл в популярных отечественных кинолентах, завоевавших расположение у разных поколений. Среди самых популярных:
- "Вечера на хуторе близ Диканьки "(2001) – казак с подбитым глазом;
- "Завтра будет завтра" (2003) – Николай, сельский милиционер;
- "Ее сердце" (2009) – Борис Семенович (директор ателье);
- "Красная шапочка "(2009) – Шарль Перро;
- "Пончик Люся" (2011) – Мартынов (адвокат);
- "Последний москаль" (2015-2017) – Иван (дядя Валеры), Дмитрий (отец Валеры);
Юрий Горбунов на съемках сериала "Последний москаль" / Фото MEDIAНЯНЯ
- "Село на миллион" (2016-2017) – отец Любомир;
- "Сувенир из Одессы" (2018) – Яша Цукер;
- "Сумасшедшая свадьба" (2018-2021) – Назарий Запухляк (тамада);
- "Великие Вуйки" (2019-2020) – Иван Иваночич Петрук (столяр села Великие Вуйки).
Данные собраны на основе Википедии
Семейная жизнь и дети Горбунова
Мужчина был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая была старше его на 10 лет. Юрий и Людмила влюбились, когда девушка была замужем. Ради Горбунова она развелась, забрала дочь Ксению и переехала в Киев. Еще 3 года они встречались, а тогда мужчина сделал предложение любимой. Людмила взяла фамилию Горбунова, а он официально удочерил Ксению.
Супруги были вместе почти 15 лет, но неожиданно развелись. В 2011 году Ксения родила дочь Полину. В 41 год Горбунов стал дедушкой.
Юрий Горбунов с женой Людмилой / Фото Clutch
В 2015 году появились слухи о романе Юрия с коллегой – телеведущей Катей Осадчей. Тогда они вместе работали на шоу "Голос страны". В феврале 2017 года Горбунов и Осадчая объявили, что официально женаты. В том же месяце Катя родила мужу сына, которого назвали Иваном. Горбунов обожает первенца и все свободное от работы время проводит вместе с ним.
Юрий Горбунов с Катей Осадчей и сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущего
19 августа 2021 года ведущий во второй раз стал отцом. Любимая в который раз подарила ему сына. Горбунов не скрывает своего счастья. Он не прекращает благодарить любимую за отпрысков и часто делится трогательными семейными фото. Юрий для многих является примером не только успешного мужа, но и безупречного семьянина, для которого жена и дети – самое главное.
Юрий Горбунов с младшим сыном / Фото из инстаграма ведущего
Архивные фото Юрия Горбунова
Юрий Горбунов в детстве / Фото Clutch
Юрий Горбунов в начале телекарьеры / Фото из открытых источников
Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" / Фото "Теленеделя"
Юрий Горбунов / Фото "Лиза"
Юрий Горбунов / Фото Elle