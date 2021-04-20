Юрій Нікітін прокоментував сольні кар'єри Слави Камінської та Віки з "НеАнгелів"

На початку березня розпався популярний дует "НеАнгели". Якщо Слава Камінська вже розпочала сольну кар'єру, то Вікторія Смеюха не поспішає анонсувати новий проєкт. Продюсер гурту Юрій Нікітін впевнений, що перша з експідопічних налаштована куди серйозніше.

У новому інтерв'ю Юрій Нікітін підкреслив, що Слава Камінська могла стати сольною артисткою ще чотири роки тому. 2017-го співачка випустила власну пісню "Хорошо" під керівництвом продюсера, однак тоді вони "переграли історію назад і продовжили "НеАнгели".

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Нікітін додав, що ще до розпаду гурту Слава Камінська збирала свою команду. Зараз вона співпрацює з тими, з ким раніше розпрощався її екснаставник. За його словами, у колишньої солістки "НеАнгелів" вже навіть сформований репертуар.

У неї куплено 10 чи 20 пісень. У неї є команда людей, яка давно була. Так сталося, що всіх людей, з якими ми розлучалися в компанії, Слава забирала до себе: я звільняю людину – вона забирає,

– поділився Юрій Нікітін.

Додамо, що менше ніж за місяць після розпаду "НеАнгелів" Слава Камінська випустила сольний трек "911" як артистка SLAVA KAMINSKA. Зараз вона знімає відео на нову пісню. У цей час Вікторія Смеюха не поспішає розсекречувати свої творчі плани. На думку Нікітіна, наразі її більше хвилює особисте життя.

"Мені здається, вона менш готова до сольного старту. Під час нашої останньої розмови я сказав, що всіляко буду її підтримувати і допомагати всім, що від мене залежить", – наголосив Юрій Нікітін.

Нагадаємо, саме продюсер Юрій Нікітін ініціював розпад гурту "НеАнгели". Він запропонував розходитися ще пів року тому, адже усвідомлював, що співачкам варто розпочинати сольні кар'єри.