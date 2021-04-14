Відома українська співачка Слава Камінська перебуває на відпочинку в Єгипті та часто ділиться відвертими фото з відпустки. Однак цього разу зірка зачарувала прихильників новим фото з двома дітьми.

Популярна українська співачка та екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська насолоджується відпусткою у Єгипті. Тепер вона відпочиває з двома дітьми – Леонардом та Лаурою. На особистій сторінці артистка опублікувала нову світлину.

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Фото Слави Камінської з дітьми

Знаменитість влаштувала зйомку з донечкою та сином на подвір'ї біля будинку, де зараз відпочиває. Вона позувала перед басейном, тримаючи в обіймах Леонарда. Слава Камінська та її донька Лаура щиро усміхались на камеру.

Співачка постала у стильному образі. Вона приміряла чорний топ та сині широкі штани з гороховим принтом. Зверху зірка накинула білу сорочку та доповнила образ великими сонцезахисними окулярами й фіолетовою сумкою. Слава Камінська розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Леонард позував у білій футболці та чорних шортах. Натомість Лаура обрала яскраву весняну сукню зі смугастим принтом.



Слава Камінська з дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської

Шанувальники поділилися захопленням від фото знаменитості з її нащадками в коментарях під дописом: