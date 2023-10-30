Звернувся до побратимів: воїн Юрій Городецький довів до сліз промовою у фіналі "Голосу країни"

29 жовтня відбувся суперфінал шоу "Голос країни-13". Перемогу здобув Михайло Панчишин, а друге місце посів військовий ЗСУ Юрій Городецький. Після виступу він звернувся до побратимів та глядачів зі зворушливою промовою, а також подякував дружині.

У фіналі шоу змагалися 8 учасників. Перемогу у "Голосі країни-13" здобув Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

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Юрій Городецький довів до сліз своєю промовою

Військовий Юрій Городецький посів друге місце. Після виступу він зворушив глядачів промовою. Воїн ЗСУ спочатку подякував за можливість стояти на сцені "Голосу країни".

"Хочу подякувати за підтримку і своїй дружини. Я тебе дуже кохаю", – звернувся військовий до коханої зі сльозами на очах.

Вокаліст також подякував українцям за підтримку та працю: "За те, що надихають мене співати… Співати невеликі ролики, але вони для мене дуже важливі".

Згадав Юрій Городецький і про побратимів. Він зі сцени шоу звернувся до своєї 28-ї бригади.

Хлопці, давайте домочимо кацапів і давайте далі будемо просто веселі пісні співати, а не співати і плакати,

– сказав фіналіст.

Городецький зворушив промовою на "Голосі країни": відео

У фіналі “Голосу країни-13” Юрій Городецький заспівав пісню Квітки Цисик "Місто спить". Виступ учасника з команди Наді Дорофєєвої зворушив до сліз глядачів.

Дивіться виступ Юрія Городецького на "Голосі країни": відео

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