В финале шоу состязались 8 участников. Победу в "Голосе країни-13" одержал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Интересно Победитель "Голоса країни-13" отказался от кубка: почему он принял такое решение

Юрий Городецкий довел до слез своей речью

Военный Юрий Городецкий занял второе место. После выступления он растрогал зрителей речью. Воин ВСУ сначала поблагодарил за возможность стоять на сцене "Голоса страны".

"Хочу поблагодарить за поддержку и свою жену. Я тебя очень люблю", – обратился военный к любимой со слезами на глазах.

Вокалист также поблагодарил украинцев за поддержку и труд: "За то, что вдохновляют меня петь… Петь небольшие ролики, но они для меня очень важны".

Вспомнил Юрий Городецкий и о собратьях. Он со сцены шоу обратился в свою 28-ю бригаду.

Ребята, давайте домочим кацапов и давайте дальше будем просто веселые песни петь, а не петь и плакать,

– сказал финалист.

Городецкий растрогал речью на "Голосе країни": видео

В финале "Голоса страны-13" Юрий Городецкий спел песню Квитки Цисик "Город спит". Выступление участника из команды Нади Дорофеевой взволновало до слез зрителей.

Смотрите выступление Юрия Городецкого на "Голосе країни": видео

Как завершился 13 сезон "Голоса страны"