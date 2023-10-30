В финале шоу состязались 8 участников. Победу в "Голосе країни-13" одержал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.
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Юрий Городецкий довел до слез своей речью
Военный Юрий Городецкий занял второе место. После выступления он растрогал зрителей речью. Воин ВСУ сначала поблагодарил за возможность стоять на сцене "Голоса страны".
"Хочу поблагодарить за поддержку и свою жену. Я тебя очень люблю", – обратился военный к любимой со слезами на глазах.
Вокалист также поблагодарил украинцев за поддержку и труд: "За то, что вдохновляют меня петь… Петь небольшие ролики, но они для меня очень важны".
Вспомнил Юрий Городецкий и о собратьях. Он со сцены шоу обратился в свою 28-ю бригаду.
Ребята, давайте домочим кацапов и давайте дальше будем просто веселые песни петь, а не петь и плакать,
– сказал финалист.
Городецкий растрогал речью на "Голосе країни": видео
В финале "Голоса страны-13" Юрий Городецкий спел песню Квитки Цисик "Город спит". Выступление участника из команды Нади Дорофеевой взволновало до слез зрителей.
Смотрите выступление Юрия Городецкого на "Голосе країни": видео
Как завершился 13 сезон "Голоса страны"
- Впервые в истории прямой эфир суперфинала шоу прошел за границей – в Польше. За победу соревновались 8 участников под наставничеством звездных тренеров – Юлии Саниной, Артема Пивоварова, Нади Дорофеевой и Ивана Клименко.
- В этом году были новые правила – во время эфира тренер бросал вызов другому тренеру, выставляя своего участника. Наставник должен был принять вызов и пригласить на сцену вокалиста из своей команды. Победителя выбирали зрители.
- Победу в шоу одержал Михаил Панчишин – 25-летний исполнитель, украинский защитник и ветеран войны, а также победитель "Х-Фактора". Вторым суперфиналистом стал военный Юрий Городецкий.
- Все средства, собранные в прямом эфире благодаря смс-голосованию, будут направлены на помощь Вооруженным Силам.