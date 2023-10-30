24 Канал розповість біографію тріумфатора, який цього року завоював серця мільйонів глядачів не лише в Україні, а й у Польщі, де відбувалися зйомки 13 сезону.

До теми Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин

Михайло народився у 1998 році в місті Рудки, що на Львівщині. Після закінчення Рудківської гімназії вступив до Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу, де здобував професію кухаря-кондитера.

Участь в "Х-факторі"

У 2017 році Михайло став учасником популярного талант-шоу "Х-фактор", де працював у команді Дмитра Шурова. Панчишину вдалося пройти всі випробування, які приготував для учасників вокальний проєкт.

У фіналі його суперником був Юрко Юрченко, який здобув популярність ще у 1990-х роках. Однак прихильність шанувальників "Х-фактора" завоював все-таки Михайло. Згідно з результатами глядацького голосування, вокаліст посів перше місце та отримав важливий приз – 1 мільйон гривень, можливість записати пісню і зняти на неї кліп.

Всі виступи Михайла Панчишина на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

Життя після проєкту

Від сольної кар'єри артист відмовився на користь свого гурту Ptashkin. У 2018 році колектив мав перший сольний концерт у Львові. Того ж року він випустив кліп на російськомовну пісню "Крижана вода", а ще через рік запрем'єрив трек Baby.

Ptashkin – "Крижана вода": дивіться відео онлайн

Здавалося б, успішна кар'єра лише починається, але все в одну мить змінила війна.

Служба в ЗСУ та участь у боях під Бахмутом

З дитинства Михайло був членом Національної скаутської організації України – "Пласт". Він ніколи не залишався осторонь подій, які відбуваються в країні, тож після початку повномасштабного вторгнення теж не міг сидіти на місці.

Наприкінці березня 2022 року Панчишин змінив мікрофон на зброю та приєднався до лав київської територіальної оборони. Разом з побратимами він воював на Київщині – Ірпінь, Буча, а згодом брав участь у боях під Бахмутом, де тоді було найгарячіше.

Ми на околицях Києва як піхота служили – охороняли й тримали пости. І все одно, хотілося бути серед кращих – на передовій. І так зібралось нас 30 таких людей, ми написали рапорти: заберіть нас на фронт. Не хочуть. Минає ще місяць. Ми ходили й просили: хочемо по-справжньому воювати, ми хочемо на фронт. І тут на початку травня нас відправили в Бахмут,

– розповідав Михайло.

Артист зізнався, що на Сході пережив справжнє пекло. Протягом п'яти днів разом з побратимами перебував в окопах під постійним артобстрілом, а на шостий день окупати прорвали фланги й взяли їхній взвод у кільце, бій тривав десь 14 годин. Панчишину та деяким його побратимам вдалося вирватися. Частина військових там загинула.

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Під Бахмутом Михайло отримав поранення, три місяці був у лікарні, а тоді восени 2023 року його звільнили від участі в бойових діях.

Коли я вийшов з нашого підрозділу, мені наш командир сказав: "Ти своє на передку вибігав, зараз твоє завдання як автора і співака – зробити так, щоб нас і тих, хто вже не з нами, ніколи не забули. Нехай люди знають і пам'ятають про тих, хто віддав життя, захищаючи наш дім!",

– ділився артист.

Саме з цією метою він прийшов на "Голос країни", де на "сліпих прослуховуваннях" виконав авторську пісню "Невідомий герой", якою довів зіркових тренерів до сліз.

Михайло Панчишин – "Невідомий герой": дивіться відео онлайн