Загалом у фіналі за перемогу в шоу змагалися 8 учасників, які в прямому ефірі прагнули довести, що гідні звання "Голосу країни". Найбільше фіналістів було в командах Наді Дорофєєвої та Юлії Саніної.

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Михайло Панчишин став переможцем "Голосу країни-13"

За результатами глядацького голосування до суперфіналу дійшли двоє наших захисників – Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

У цьому етапі вони виконали пісні, якими підкорили тренерів і глядачів на "сліпих прослуховуваннях":

Михайло розчулив авторським треком "Невідомий герой";

Юрій зворушив бездоганним виконанням композиції "Києве мій".

Згідно з результатами голосування глядачів, перемогу в 13 сезоні вокального шоу здобув Михайло Панчишин.

Зверніть увагу! Всі кошти, які зібрані у прямому ефірі в межах SMS-голосування, будуть спрямовані на закупівлю лазера від опікових рубців для Національного реабілітаційного центру "Незламні". У цьому центрі перебувають на лікуванні діти, які постраждали через повномасштабну війну Росії проти України та отримали серйозні опіки.

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