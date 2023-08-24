Його дружина Катерина Осадча опублікувала допис, в якому привітала чоловіка зі святом. Цього року шоумену виповнилося 53 роки.
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Юрій Горбунов святкує день народження
Телеведуча вирішила коротко та лаконічно привітати коханого зі святом. Вона зізналася йому в коханні та побажала Україні перемоги.
З Днем народження. А побажання одне на два свята — перемоги! Люблю тебе. Все решта особисто,
– написала під публікацією Катя.
Реакція мережі
В коментарях під публікацією зірки, користувачі долучилися до привітань Юрія:
- "Зі святом, друзі";
- "Перемоги, спокою, усіх благ";
- "Вітаю, щастя і добра";
- "Вітаємо з днем народження";
- "Здоров'я, успіхів, перемоги у всьому";
- "Вітання!";
- "З днем народження. З подвійним святом";
- "Щирі вітання з подвійним святом".
Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал через те, що Горбунов у березні 2022 року двічі перетинав кордон України та Молдови.
Це нібито зафіксували молдовські прикордонники, які мають дані про те, що 1 березня 2022 року 52-річний телеведучий разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт.
Днями шоумен поділився, що за час повномасштабного вторгнення справді багато разів виїздив за кордон. Однак, за його словами, всі ті перетини кордону є офіційними. Відтак відпочинок на іспанському курорті він спростував і назвав "наклепом".