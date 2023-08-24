Його дружина Катерина Осадча опублікувала допис, в якому привітала чоловіка зі святом. Цього року шоумену виповнилося 53 роки.

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Юрій Горбунов святкує день народження

Телеведуча вирішила коротко та лаконічно привітати коханого зі святом. Вона зізналася йому в коханні та побажала Україні перемоги.

З Днем народження. А побажання одне на два свята — перемоги! Люблю тебе. Все решта особисто,

– написала під публікацією Катя.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією зірки, користувачі долучилися до привітань Юрія:

"Зі святом, друзі";

"Перемоги, спокою, усіх благ";

"Вітаю, щастя і добра";

"Вітаємо з днем народження";

"Здоров'я, успіхів, перемоги у всьому";

"Вітання!";

"З днем народження. З подвійним святом";

"Щирі вітання з подвійним святом".

Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал через те, що Горбунов у березні 2022 року двічі перетинав кордон України та Молдови.

Це нібито зафіксували молдовські прикордонники, які мають дані про те, що 1 березня 2022 року 52-річний телеведучий разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт.

Днями шоумен поділився, що за час повномасштабного вторгнення справді багато разів виїздив за кордон. Однак, за його словами, всі ті перетини кордону є офіційними. Відтак відпочинок на іспанському курорті він спростував і назвав "наклепом".