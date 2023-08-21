Він поділився, що за час повномасштабного вторгнення справді багато разів виїздив за кордон. Однак, за його словами, всі ті перетини кордону є офіційними. Відтак відпочинок на іспанському курорті він назвав "наклепом" і навіть зауважив, що подав заяву у відповідні органи для того, що все це розслідувати.

До теми Я не служив в армії, – Юрій Горбунов зізнався, чи готовий піти на фронт, якщо отримає повістку

Юрій Горбунов зізнався, чи справді відпочивав на курорті в Іспанії

Шоумен сказав, що хоче, аби люди, які, за його словами, подали неправдиву інформацію, понесли відповідальність за сказане та написане.

Всі мої виїзди за кордон офіційні. Вони зафіксовані в моєму паспорті й там є всі штампи, які потрібно. Те, що написали "Цензор.Нет" і подібні видання, які їх підтримали і які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдну відповідальність. Я вже подав заяву у відповідні органи для того, щоб це розслідували. І ті люди, які зробили цей наклеп, обов'язково будуть просити вибачення,

– розповів телеведучий.

Горбунов наголосив, що офіційно інформацію про перетин кордону можуть надати лише за умови, що на людину відкрито кримінальне впровадження.

Водночас він зауважив, що в Європу за час війни виїздив багато разів. Це шоумен здебільшого робив з волонтерською метою або для зйомок нового сезону "Голосу країни". До того ж інформацію про відпочинок в Іспанії Юрій спростував.

"Я не відпочивав на іспанських курортах. Я був там два рази. У Барселоні та Жироні там, де були концерти з Дзідзьо та Олександром Пономарьовим", – додав Горбунов.

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

Що відомо про виїзд Горбунова за кордон: головне

В мережі з'явилась інформація про те, що телеведучий Юрій Горбунов у березні 2022 року двічі перетинав кордон України та Молдови. Це нібито зафіксували молдовські прикордонники.

Відтак є дані про те, що 1 березня 2022 року 52-річний Горбунов разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт.