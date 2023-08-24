Нове фото співачка показала в інстаграм-сторіс. Вона привітала свого сина Руслана Євдокименко з днем народження.
Цікаво Куди зникла Софія Ротару і де живуть та чим займаються її онуки під час війни в Україні
Софія Ротару поділилася з підписниками спільним фото з сином. На знімку співачка усміхалася та позувала в хустині та сонцезахисних окулярах. Водночас Руслан стояв у солом'яному капелюсі та синій футболкці.
"З днем народження!" – коротко написала Ротару.
Софія Ротару показала фото з сином / Фото з її інстаграм-сторіс
Фото було зроблене посеред поля з соняхом у руках зірки. Де саме сфотографувалася сім'я – невідомо, але краєвиди дуже нагадують Україну.
Попередньо свою світлину Ротару показувала ще рік тому – в серпні 2022 року на свій день народження. Тоді артистка опублікувала великий допис і зізналась, що приїхала до України.
Водночас подруга Ротару, співачка Лайма Вайкуле розповідала, що та перебуває десь у "безпечному місці": можливо, на заході України, можливо – за кордоном.
Син Софії Ротару намагався виїхати з України
- Руслан Євдокименко на початку повномасштабної війни – у березні 2022 року – намагався виїхати з України. Проте ця спроба була невдалою.
- Відомо, що син та онук Софії Ротару хотіли втекти до Молдови на човні. Проте тоді їх затримали прикордонники. Зараз Руслан Євдокименко про своє місцеперебування мовчить.
- Водночас онук співачки Анатолій таки виїхав за кордоном. Час від часу він показує фото з Європи.