Нове фото співачка показала в інстаграм-сторіс. Вона привітала свого сина Руслана Євдокименко з днем народження.

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Софія Ротару поділилася з підписниками спільним фото з сином. На знімку співачка усміхалася та позувала в хустині та сонцезахисних окулярах. Водночас Руслан стояв у солом'яному капелюсі та синій футболкці.

"З днем народження!" – коротко написала Ротару.



Софія Ротару показала фото з сином / Фото з її інстаграм-сторіс

Фото було зроблене посеред поля з соняхом у руках зірки. Де саме сфотографувалася сім'я – невідомо, але краєвиди дуже нагадують Україну.

Попередньо свою світлину Ротару показувала ще рік тому – в серпні 2022 року на свій день народження. Тоді артистка опублікувала великий допис і зізналась, що приїхала до України.

Водночас подруга Ротару, співачка Лайма Вайкуле розповідала, що та перебуває десь у "безпечному місці": можливо, на заході України, можливо – за кордоном.

Син Софії Ротару намагався виїхати з України