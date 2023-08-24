Его жена Екатерина Осадчая опубликовала пост, в котором поздравила мужа с праздником. В этом году шоумену исполнилось 53 года.

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Юрий Горбунов отмечает день рождения

Телеведущая решила коротко и лаконично поздравить любимого с праздником. Она призналась ему в любви и пожелала Украине победы.

C Днем рождения. А пожелание одно на два праздника – победы! Люблю тебя. Все остальное лично,

– написала под публикацией Катя.

Реакция сети

В комментариях под фото звезды, пользователи присоединились к поздравлению Юрия:

"С праздником, друзья";

"Победы, покоя, всех благ";

"Поздравляю, счастья и добра";

"Поздравляем с днем рождения";

"Здоровья, успехов, победы во всем";

"Поздравление!";

"С днем рождения. С двойным праздником";

"Искренние поздравления с двойным праздником".

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что Горбунов в марте 2022 года дважды пересекала границу Украины и Молдовы.

Это якобы зафиксировали молдавские пограничники, у которых есть данные о том, что 1 марта 2022 года 52-летний телеведущий вместе с двумя детьми – шестилетним Иваном и двухлетним Данилой – впервые покинул Украину. Позже 26 марта шоумен уезжал из Украины уже сам – ездил на элитный испанский курорт.

На днях шоумен поделился, что за время полномасштабного вторжения действительно много раз выезжал за границу. Однако, по его словам, все те пересечения границы являются официальными. Следовательно, отдых на испанском курорте он опроверг и назвал "клеветой".