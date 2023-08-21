Телеведучий зазначив, що не має права вказувати комусь, що їм потрібно робити. До того ж тоді, коли його не запитують про пораду, чого і не робив Потап. Відтак, за словами Юрія, вони з ним підтримують дружні та кумівські стосунки, адже "ніхто нічого поганого не зробив".

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Юрій Горбунов розповів про стосунки з Потапом

Ведучий зауважив, що радий через те, що Потап є хрещеним батьком його сина Івана. З огляду на те, що вони є сусідами, то часом навіть ходять один до одного в гості.

Потам мій кум, друг. Дякую йому. У нас можуть бути різні погляди на події, на війну, на довоєнні історії, але ми друзі, сусіди. Олексій не дарма став нашим кумом, хрещеним батьком Івана, я дуже цьому радий,

– зазначив шоумен.

"Я не маю права комусь вказувати. Я б повернувся раніше, але кожен робить ті вчинки, які вважає за потрібні", – наголосив Горбунов.

Він також додав: "Ми дорослі люди, кожен займається своїм. І це не впливає на наші дружні та кумівські стосунки".

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

Що відомо про перебування Потапа: коротко