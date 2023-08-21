Телеведучий зазначив, що не має права вказувати комусь, що їм потрібно робити. До того ж тоді, коли його не запитують про пораду, чого і не робив Потап. Відтак, за словами Юрія, вони з ним підтримують дружні та кумівські стосунки, адже "ніхто нічого поганого не зробив".
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Юрій Горбунов розповів про стосунки з Потапом
Ведучий зауважив, що радий через те, що Потап є хрещеним батьком його сина Івана. З огляду на те, що вони є сусідами, то часом навіть ходять один до одного в гості.
Потам мій кум, друг. Дякую йому. У нас можуть бути різні погляди на події, на війну, на довоєнні історії, але ми друзі, сусіди. Олексій не дарма став нашим кумом, хрещеним батьком Івана, я дуже цьому радий,
– зазначив шоумен.
"Я не маю права комусь вказувати. Я б повернувся раніше, але кожен робить ті вчинки, які вважає за потрібні", – наголосив Горбунов.
Він також додав: "Ми дорослі люди, кожен займається своїм. І це не впливає на наші дружні та кумівські стосунки".
Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн
Що відомо про перебування Потапа: коротко
- Настя Каменських розповіла, що з України в Іспанію вони з чоловіком виїхали за тиждень до війни. Однак Ігор Кондратюк спростував ці слова. Як пригадує продюсер, 20 лютого 2022 року вони з Потапом знімалися в одному телешоу, де той був ведучим.
- Потап у вересні вперше з початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, згодом він знову зник та відсиджувався за кордоном. В якій саме країні він жив – невідомо, але шанувальники припускали, що в Іспанії.
- Сам репер пояснював, що він не сидить на місці, а їздить Європою та Америкою. За його словами, за кордоном він займається благодійними концертами, і аукціонами, і зборами на армію, і гуманітарною допомогою. Він там і як артист, і як бізнесмен. Каже, що в Україні, не може дистанційно ні виступати, ні домовлятися про допомогу.
- Зараз артист наче повернувся в Україну. Він публікує спільні фото з сином та Настею Каменських. Зокрема, не так давно вони разом з дружиною їздили на весілля.