Юрій Горбунов розсекретив ім'я сина від Каті Осадчої

Катя Осадча та Юрій Горбунов нарешті назвали ім'я другого спільного сина. Телеведучий зізнався, що він з дружиною вирішив назвати сина Данилом. Горбунов наголосив, що разом з прізвищем це ім'я звучить дуже красиво.

Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов знову стали батьками 19 серпня. Пройшов майже місяць після того, як вони розсекретили ім'я малюка. Так, другого спільного сина пари звати Данило.

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Юрій Горбунов про вибір імені для сина

Шоумен зазначив, що разом з Катею Осадчою мали кілька варіантів імені для хлопчика. Та зупинилися саме на ім'ї Данило.

У нас ім'я Данило одразу було в робочій версії й ще декілька імен. Ми зупинилися на Данилові. Даня ми його не називаємо! Так само, як у нас Іван – це Іван, так само і Данило – це Данило або Данилко, але не Даня. Іван називає його – Данило, або братик. Горбунов Данило Юрійович – звучить красиво!

– підкреслив телеведучий.

Вже двічі Юрій Горбунов був присутній на пологах дружини. Вперше він став батьком у 46 років, а друге – у 51. Вік зовсім не бентежить артиста, адже зараз він почувається так, ніби йому 21.

"Я взагалі вважаю, що діти повинні з'являтись на світ, тоді коли батьки готові. Тому що тоді у мами з татом є більше свідомості та внутрішньої дисципліни. А всіх чоловіків обов'язково потрібно відправляти на пологи, щоб вони брали у цьому участь й бачили, як їхня дитина з'являється на світ та через що проходять дружини, щоб ця дитина народилась", – розповів ведучий.

Шоумен додав, що чоловікам важливо бути на пологах не тільки для коханої, але й для емоційного стану дитини. Він пригадав, як вперше взяв малюка на руки.

Синочок міцно спав у мене на руках 40 хвилин. До речі, так само як і Іван, коли народився, і теж рівно 40 хвилин. Я лежав у блаженстві, боявся зробити зайві рухи,

– зізнався Горбунов.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя Осадча і Юрій Горбунов втретє стали батьками

19 серпня 2021 року зірки сповістили, що стали батьками хлопчика. Як потім розповідала Катя Осадча, пологи були заплановані на 2 тижні вперед, тому вони не очікували на появу малюка так швидко.

Вже наступного дня після пологів ведуча вийшла в ефір та розповіла, що і вона, і малюк почуваються чудово. Наступного дня її виписали з пологового будинку.

Через 5 днів після появи сина на світ Катя Осадча повернулась до роботи. Зірка пояснила, що їй у цьому допоміг досвід та чітко вибудуваний графік.