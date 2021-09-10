Украинские звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова стали родителями 19 августа. Прошел почти месяц после того, как они рассекретили имя малыша. Так, второго общего сына пары зовут Даниил.

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Юрий Горбунов о выборе имени для сына

Шоумен отметил, что вместе с Катей Осадчей имели несколько вариантов имени для мальчика. И остановились именно на имени Даниил.

У нас имя Даниил сразу было в рабочей версии и еще несколько имен. Мы остановились на Данииле. Даня мы его не называем! Так же, как у нас Иван – это Иван, так же и Даниил – это Даниил или Данылко, но не Даня. Иван называет его – Даниил, или братик. Горбунов Даниил Юрьевич – звучит красиво!

– подчеркнул телеведущий.

Уже дважды Юрий Горбунов присутствовал на родах жены. Впервые он стал отцом в 46 лет, а во второй раз – в 51. Возраст совершенно не смущает артиста, ведь сейчас он чувствует себя так, будто ему 21.

"Я вообще считаю, что дети должны появляться на свет, тогда когда родители готовы. Потому что тогда у мамы с папой есть больше сознания и внутренней дисциплины. Всех мужчин обязательно нужно отправлять на роды, чтобы они принимали в этом участие и видели, как их ребенок появляется на свет и через что проходят жены, чтобы этот ребенок родился", – рассказал ведущий.

Шоумен добавил, что мужчинам важно быть на родах не только для любимой, но и для эмоционального состояния ребенка. Он вспомнил, как впервые взял малыша на руки.

Сынишка крепко спал у меня на руках 40 минут. Кстати, так же как и Иван, когда родился, и тоже ровно 40 минут. Я лежал в блаженстве, боялся сделать лишние движения,

– признался Горбунов.



Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграма Кати Осадчей

Отметим, что знаменитость уже ранее называл имя сына. В программе "Твой день" он рассказывал, как перерезал пуповину и Ивану, и Даниилу.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов третий раз стали родителями