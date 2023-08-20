Я не служив в армії, – Юрій Горбунов зізнався, чи готовий піти на фронт, якщо отримає повістку

Багато українських зірок з початком повномасштабного вторгнення вступили до лав ЗСУ. Зокрема, Женя Галич, Олег Сенцов, Віталій Козловський та багато інших. Відтак Юрій Горбунов відверто розповів, що робитиме, коли отримає повістку.

За словами продюсера, він стоїть на обліку. Однак Юрій зауважив, що ніколи не тримав зброю в руках. В нього є лише військова підготовка, яку той проходив ще в радянській школі.

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Юрій Горбунов зізнався, чи готовий іти на фронт

З'ясувалось, що телеведучий не служив, бо навчався в той період, коли в театральному інституті перестали брати хлопців в армію. Він переконаний, що в тилу може зробити більше, ніж на фронті. Однак зазначив, якщо потрібно буде, то піде воювати.

Якщо потрібно буде, то підуть усі. Я не служив в армії, ніколи не тримав у руках зброю, але, якщо це потрібно буде зробити, я зроблю це у свої вже 53 роки. Зараз я розумію, що можу більше зробити для наших військових за межами армії. Ми живемо у війну й особливих у нас немає,

– розповів телеведучий.

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

До слова, нещодавно трапився скандал довкола серіалу "Інгулець". Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" кілька місяців тому оголосила про мистецький конкурс, на який було подано 123 заявки, переможцями стали 53 з них. Серед них і компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є Юрій Горбунов. Студія мала б зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень. Відтак багато українських зірок висловилися про цей інцидент. Люди зауважили, що недоцільно використовувати такі колосальні гроші на зйомки фільму, коли в країні йде війна.