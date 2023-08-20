По словам продюсера, он стоит на учете. Однако Юрий отметил, что никогда не держал оружие в руках. У него есть только военная подготовка, которую тот проходил еще в советской школе.
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Юрий Горбунов признался, готов ли идти на фронт
Выяснилось, что телеведущий не служил, потому что учился в тот период, когда в театральном институте перестали брать ребят в армию. Он убежден, что в тылу может сделать больше, чем на фронте. Однако отметил, если нужно будет, пойдет воевать.
Если нужно будет, то уйдут все. Я не служил в армии, никогда не держал в руках оружие, но если это нужно будет, я сделаю это в свои уже 53 года. Сейчас я понимаю, что могу больше сделать для наших военных вне армии. Мы живем в войну и особенных у нас нет,
– рассказал телеведущий.
Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн
К слову, недавно случился скандал вокруг сериала "Ингулец". Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" несколько месяцев назад объявило о художественном конкурсе, на который было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В их числе и компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является Юрий Горбунов. Студия должна снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен. Поэтому многие украинские звезды высказались об этом инциденте. Люди метили, что нецелесообразно использовать такие колоссальные деньги для съемок фильма, когда в стране идет война.
- Сначала телеведущая Маша Ефросинина отказалась комментировать бурные обсуждения по поводу сериала и выделенных средств. Она объяснила, что не хочет участвовать во "внутренних срачах" и "публичных расстрелах людей". Впоследствии она высказалась снова, где написала: "От**итесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году". Ведущая добавила, что своими сообщениями пыталась объяснить, что к ней нужно относиться как к человеку, а не как к объекту.
- Сам Юрий Горбунов отказался рассказывать, что за событие произошло в 2021 году. Ведущий добавил, что о произошедшем между ними конфликте лучше спросить у самой Ефросининой. Он также добавил, что для него Маша существует и не пропала. Он сказал, что в 2022 году поздравил ее с днем рождения, но не получил ответа