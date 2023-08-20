По словам продюсера, он стоит на учете. Однако Юрий отметил, что никогда не держал оружие в руках. У него есть только военная подготовка, которую тот проходил еще в советской школе.

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Юрий Горбунов признался, готов ли идти на фронт

Выяснилось, что телеведущий не служил, потому что учился в тот период, когда в театральном институте перестали брать ребят в армию. Он убежден, что в тылу может сделать больше, чем на фронте. Однако отметил, если нужно будет, пойдет воевать.

Если нужно будет, то уйдут все. Я не служил в армии, никогда не держал в руках оружие, но если это нужно будет, я сделаю это в свои уже 53 года. Сейчас я понимаю, что могу больше сделать для наших военных вне армии. Мы живем в войну и особенных у нас нет,

– рассказал телеведущий.

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

К слову, недавно случился скандал вокруг сериала "Ингулец". Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" несколько месяцев назад объявило о художественном конкурсе, на который было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В их числе и компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является Юрий Горбунов. Студия должна снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен. Поэтому многие украинские звезды высказались об этом инциденте. Люди метили, что нецелесообразно использовать такие колоссальные деньги для съемок фильма, когда в стране идет война.