Коментуючи скандал навколо серіалу Юрія Гобунова, Маша Єфросиніна заявила: "Від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році". Аліна Доротюк запитала у продюсера, що спричинило таку її реакцію.
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Юрій Горбунов про слова Єфросиніної
Я думаю, що до неї ніхто не до**бувався з цим питанням. Це вона сама вигадала. Як би відчепіться від мене. Вирішила скористатися можливістю,
– висловився Юрій Горбунов.
Ведучий додав, що про конфлікт, який стався між ними, краще запитати у самої Єфросиніної. Юрій Горбунов відмовився розповідати, що за подія відбулася у 2021 році.
"Нехай вона вам цю історію розповість, і тоді подивитися, хто правий, а хто ні. Просто Маша сказала, але вона забула, що може бути продовження цієї історії. Ось нехай вона розповість, а я послухаю. Я можу це розповісти, але буде некрасиво. Потрібно, щоб прозвучало з перших вуст. Це буде правильно".
Юрій Горбунов зазначив, що для нього Маша Єфросиніна існує й не пропала. Він додав, що у 2022 році привітав її з днем народження, але не отримав відповіді.
Я ж не говорив, що ця людина для мене пропала. Для мене вона не пропала. Для мене Маша – ведуча, громадська діячка, яка багато робить для перемоги. Для мене вона жива, а я для неї – ні. Я знаю чому. Для мене вона існує,
– сказав ведучий.
Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн
Що казала Єфросиніна про скандал
- Спершу телеведуча відмовилась коментувати бурхливі обговорення з приводу серіалу Юрія Горбунова та виділених на нього коштів. Вона пояснила, що не хоче брати участь у "внутрішніх срачах" та "публічних розстрілах людей". Та й за ці слова її розкритикували – Маші дорікнули за те, що це не срач, а проблема.
- Наступного дня Єфросиніна висловилася знову, де й написала ті самі слова про Горбунова. Вона додала, що своїм дописом намагалась пояснити, що до неї потрібно ставитися як до людини, а не як до об'єкта.