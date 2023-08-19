Коментуючи скандал навколо серіалу Юрія Гобунова, Маша Єфросиніна заявила: "Від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році". Аліна Доротюк запитала у продюсера, що спричинило таку її реакцію.

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Юрій Горбунов про слова Єфросиніної

Я думаю, що до неї ніхто не до**бувався з цим питанням. Це вона сама вигадала. Як би відчепіться від мене. Вирішила скористатися можливістю,

– висловився Юрій Горбунов.

Ведучий додав, що про конфлікт, який стався між ними, краще запитати у самої Єфросиніної. Юрій Горбунов відмовився розповідати, що за подія відбулася у 2021 році.

"Нехай вона вам цю історію розповість, і тоді подивитися, хто правий, а хто ні. Просто Маша сказала, але вона забула, що може бути продовження цієї історії. Ось нехай вона розповість, а я послухаю. Я можу це розповісти, але буде некрасиво. Потрібно, щоб прозвучало з перших вуст. Це буде правильно".

Юрій Горбунов зазначив, що для нього Маша Єфросиніна існує й не пропала. Він додав, що у 2022 році привітав її з днем народження, але не отримав відповіді.

Я ж не говорив, що ця людина для мене пропала. Для мене вона не пропала. Для мене Маша – ведуча, громадська діячка, яка багато робить для перемоги. Для мене вона жива, а я для неї – ні. Я знаю чому. Для мене вона існує,

– сказав ведучий.

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

Що казала Єфросиніна про скандал